Danza con l’amaca, benefici mentali e fisici

Il desiderio di volare è comune a tanti uomine e donne, se non addirittura si ritiene in psicologia che l’uomo provi una certa nostalgia inconscia del volo. Certo, non stiamo parlando dell’areo, ma di poter volare col proprio corpo o almeno avvicinarsi alla pratica del volo. Su questa base è nato un nuova attività motoria, uno sport molto giovane che prende le caratteristiche dello yoga e della danza aggiungendovi poi l’uso dell’amaca. Molto semplicemente lo si può chiamare la danza con l’amaca con la quale è possibile non solo provare il senso di antigravità, ma anche creare delle figure spettacolari col proprio corpo, anche se alla base c’è tanto allenamento e un grandissimo sforzo del fisico. La cosa bellissima di questa danza con l’amaca è che non solo ci permette di allenare il nostro fisico, ma aumenta la nostra autostima, la nostra consapevolezza di essere.

La danza con l’amaca: yoga e antigravità per avere più autostima

La cosa essenziale di questa attività motoria o sport che sia è che non ci sono limiti di età: si può essere molto giovani, adulti ma anche anziani, l’importante è avere passione e un’amaca.

Piano piano, con tanto allenamento, volontà e costanza è possibile partire da uno stadio base fino ad arrivare a creare col proprio corpo delle figure complesse.

I benefici fisici sono un corpo slanciato ed elastico grazie alla danza con l’amaca, si rinforzano le braccia, le gambe e l’adddome.

Lasciamo la questione corpo e avviciniamoci ad un’altra questione, sempre molto importante e troppo sottovalutata: la salute mentale.

Infatti, questa danza con l’amaca è un toccasana per la nostra psiche.

Chi sta sempre chinato deve fare questo sport che aiuterà nella decompressione nella zona della colonna vertebrale, molto a rischio per chi lavora in una scrivania.

Grazie, poi, ai tanti allenamenti fatti dinanzi ad uno specchio si potrà anche avere più autostima semplicemente guardandosi e fare quelle figure che si ha in mente.

Piano piano si vede che col tempo i movimenti del nostro corpo iniziano a diventare più sciolti, c’è più armonia quando noi ci muoviamo.

Insomma, sembra proprio essere un’attività idiallica che ci mette in pace con la nostra persona, oltre a giovare fisico e mente.

Lasciatevi incantare da questa performance:

Leggi anche:

Ascoltare della musica in gravidanza aiuta il feto, lo dice la scienza

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube