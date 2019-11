Date di pagamento novembre 2019 per: Pensione e Reddito di cittadinanza, Bonus Renzi, bonus bebè e  Naspi

Come è accaduto per i mesi precedenti, anche per il mese di novembre è previsto il pagamento delle diverse misure messe in atto dal governo, per il sostenimento di persone e famiglie disagiate. Parliamo, infatti delle misure come la Pensione di cittadinanza, il reddito di cittadinanza, il bonus bebè, la Naspi, il bonus Renzi Naspi e così via. Molti cittadini che usufruiscono di queste misure e si chiedono in quale data verranno o già sono state erogate nel mese di novembre.

Pagamenti di novembre 2019

Le diverse misure previste per il sostegno della cittadinanza non vengono pagate nella stessa data, poiché dipende sia dalla misura sia dalla data in cui si è presentata la domanda e dallo strumento utilizzato per l’accredito. Facciamo una panoramica delle date di accredito di novembre 2019, misura per misura.

Date di pagamento per pensione e reddito di cittadinanza

La data di pagamento della PdC e RdC è prevista, secondo l’agenda dell’Inps per il 27 novembre 2019. Ma bisogna tener conto anche della data di presentazione della domanda: se è stata presentata prima del mese di novembre l’accredito avviene entro il 27 novembre; se la domanda è stata presentata nel mese di novembre devono attendere il mese di dicembre per ottenere l’importo. Poiché solo entro il 15 dicembre l’Inps passerà alle Poste la documentazione relativa e quindi si può iniziare con la disposizione del pagamento. Le Poste distribuiranno ai beneficiari le carte di pensione o di reddito di cittadinanza già caricate dell’importo dovuto.

Il cittadino può anche seguire l’andamento della pratica fino all’accredito dell’importo tramite il sito dell’Inps, accedendo al sito con il proprio PIN Inps o con lo Spid o ancora con il CNS.

Date di pagamento Bonus Renzi Naspi

Il bonus Renzi Naspi viene pagato dall’Inps direttamente al beneficiario, la data di accredito può variare durante i mesi dell’anno. Per il mese di novembre è prevista nei giorni tra il 24 e il 30.

Pagamenti Naspi

I pagamenti della Naspi dipendono molto dalla data di presentazione della domanda, ma sicuramente non saranno mai prima del 10 di ogni mese. Quindi possiamo dire che non c’è una data fissa di pagamento. Sul sito dell’Inps si possono trovare gli avvisi di pagamento nella propria sezione personale.

Date di accredito Bonus Bebè

Il bonus bebè consiste in un assegno che viene emesso dall’Inps a favore delle neo mamme. Questo è un assegno mensile e si riferisce al mese precedente di quello corrente. Per il mese di novembre 2019, il bonus bebè, emesso a sostegno delle famiglie con nuovi nati, è stato erogato entro il giorno 11.

Pensioni: ritardo per l’assegno di settembre, calendario prossimi pagamenti

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube