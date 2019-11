Debiti e rottamazione cartelle esattoriali: intimidazione a pagare entro 5 giorni

Debiti non rientrati nella definizione agevolata “Rottamazione cartelle esattoriali”, cosa fare se arriva l’intimidazione al pagamento entro cinque giorni e non si può pagare? Cerchiamo di capire cosa fare esaminando il caso di un nostro lettore.

Cartelle esattoriali: intimidazione al pagamento

Salve,

Ringrazio fin d ora per la risposta, vorrei porre alla vostra attenzione il seguente quesito:

Mi sono presentato alla Agenzia delle entrate il 17 aprile 2019 chiedendo la mia posizione e L adesione alla rottamazione ter.

Risultano a mio carico tre cartelle e mi confermano che posso aderire, aderisco il giorno stesso.

Resto in attesa della risposta, che non arriva.

Decido a metà novembre (visto che la prima rata è prevista per il 30)di recarmi alla Agenzia dove prontamente mi stampano la rottamazione.

Mi accorgo che mancano 2 cartelle (le più alte).

Mi reco di nuovo all Agenzia il 22 novembre per chiedere delucidazioni, ma niente, è stata una svista del funzionario, aveva inserito nella richiesta solo 1 cartella, decido di pagare a saldo la rottamazione ter (visto L’ammontare esiguo).

Oggi 26 novembre mi è arrivata la richiesta ( nuova cartella) di pagamento delle 2 cartelle ,da loro non inserite in rottamazione, di circa 6.500€ ( importo pieno originario più interessi e spese) da pagare entro 5 giorni !!

Forse non sarei dovuto andare …

Cosa posso fare?

Secondo voi posso rateizzarlo?

Posso denunciare il funzionario che si è dimenticato, facendomi perdere un risparmio di circa 3000€ ?

O posso presentare ricorso alla commissione tributaria provinciale?

Vi ringrazio ancora, nella attesa un vostro prezioso consiglio

Vi saluto cordialmente.

Cartelle esattoriali: possibile la rateizzazione

Salve, alla domanda se è possibile denunciare il funzionario, penso non sia possibile; lei ha accettato la rottamazione e le è stata consegnata una documentazione di adesione dove venivano indicate le cartelle inserite, quindi sarebbe la sua parola contro la sua. Questa strada la trovo difficile e tortuosa da percorrere. Consiglio di concentrarsi sul come risolvere il problema.

Se non è possibile pagare le cartelle esattoriali con intimidazione al pagamento entro 5 giorni, è possibile presentare istanza di rateizzazione ordinaria che prevede fino a un debito di € 60.000 un massimo di 72 rate. L’istanza deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate, trova in quest’articolo tutti i riferimenti: Cartelle esattoriali: rateizzazione fino a 72 rate (6 mesi)

Le consiglio di seguire questa strada.

Da considerare che è stato presentato un emendamento al Governo che prevede la Rottamazione “Quater” con le stesse caratteristiche della rottamazione ter, con un ampliamento dei beneficiari. Sembra che la nuova rottamazione comprenderà anche i debiti rateizzati. Al momento non c’è nessuna certezza. Sicuramente si avranno notizie certe dopo la scadenza del 2 dicembre che coinvolge molti contribuenti.

Rottamazione Quater 2020 anche per chi non paga la rata del 2 dicembre?

