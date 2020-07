Debutta la nuova BMW iX3, arriva il primo SUV elettrico del marchio di Monaco

La nuova BMW iX3 è stata svelata. Si tratta di un modello che ha subito un lungo processo di sviluppo in modo che i clienti provino le stesse sensazioni dei modelli a combustione ma trasferiti in un veicolo elettrico ad alte prestazioni. La BMW iX3 condivide il design esterno e interno con la X3, comprese le proporzioni, poiché è stata concepita partendo da questo modello. Esteticamente, ha dettagli speciali, come il design senza precedenti della griglia del radiatore. I due “reni” ora presentano una tavola in alluminio satinato e sono uniti al centro in un unico pezzo, mentre l’interno è riempito con un pannello nero lucido.

Il paraurti anteriore ha anche branchie verticali alle estremità e una nuova griglia aperta nella parte inferiore. Fornisce aria di raffreddamento al motore elettrico, mentre quelli verticali ventilano i freni, emettendo aria attraverso le ruote aerodinamiche, che hanno un design a stella singola ma finiture diverse , le uniche disponibili per questo SUV.

La nuova BMW iX3 ha un coperchio sull’ala anteriore sinistra con la spina di ricarica della batteria, come negli ibridi plug-in, un altro dettaglio differenziante, e al quale viene aggiunto un paraurti posteriore liscio, senza tubi di scarico e qualcosa di più basso, con alcuni dettagli in blu nell’area degli scarichi.

Anche il design degli interni è lo stesso dell’X3, sebbene il quadro strumenti «Digital Cockpit» abbia una modalità standard con illuminazione blu che mostra tutte le informazioni su potenza e prestazioni, mentre lo schermo della console centrale mostra anche le indicazioni di navigazione, i percorsi più efficienti verso una destinazione, i punti di ricarica più vicini o le informazioni sul carico, tra gli altri. Il bagagliaio cuba un volume di carico di 510 litri, una cifra che può essere espansa a 1.560 litri se i sedili posteriori sono ripiegati. L’attrezzatura standard è davvero completa.

La nuova BMW iX3 si basa sulla stessa piattaforma HPLC dei modelli di combustione, adattati convenientemente ai più puri modelli di mobilità sostenibile.

Il motore elettrico sostituisce il motore a combustione anteriore, ma trasmette i 210 kW di potenza massima -286 CV- alle ruote posteriori. La tecnologia eDrive di quinta generazione include anche una batteria tra gli assi, che non perde l’abitabilità interna e che offre una capacità continua di 80 kWh, lasciando una rete di 74 kWh, offrendo un’autonomia massima di 460 chilometri .

Ricaricabile in una presa di ricarica rapida fino a 150 kW in stazioni di ricarica rapida a corrente continua. Per completare il processo di caricamento dallo 0 all’80%, saranno necessari solo 34 minuti. Una ricarica di 10 minuti in queste condizioni genera circa 100 km di autonomia.

Ti potrebbe interessare: BMW anticipa la presentazione mondiale della nuova iX3 con un teaser

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube