Decreto Cura Italia: ecco le disposizioni in materia di lavoro

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020 del Decreto-legge Cura Italia, sono già in vigore le disposizioni che contengono una serie di misure di sostegno connesse all’emergenza coronavirus. Il decreto poggia su quattro punti fondamentali: potenziamento del SSN (artt.1-18); misure a sostegno del lavoro (artt.19-48); misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario (artt. 49-59) e, infine, misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese (artt. 60-71). Dai prossimi giorni nei nostri articoli esamineremo, un po’ più in dettaglio, le principali disposizioni di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza sanitaria COVID-19.

Il decreto Cura Italia e le misure in materia di lavoro

Elenchiamo alcune disposizioni previste nel Decreto cura Italia in materia di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza sanitaria coronavirus.

Incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici.

Misure straordinarie per la permanenza in servizio del personale sanitario.

Cassa integrazione in deroga.

Congedo parentale speciale per lavoratori dipendenti e per i lavoratori iscritti alla Gestione separata e per lavoratori autonomi iscritti all’INPS, con figli di età non superiore ai 12 anni.

Bonus per l’acquisto di servizi di baby sitting.

Estensione permessi retribuiti per assistere disabili.

Periodo di quarantena equiparato a malattia; così come il periodo di assenza equiparato a ricovero ospedaliero.

Indennità pari a 600 euro mensili per: liberi professionisti (titolari di partita IVA) e co.co.co. iscritti alla Gestione separata; lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO; stagionali del turismo e degli stabilimenti termali; del settore agricolo.

In questi casi, l’indennità è erogata dall’INPS su domanda degli interessati. Indennità lavoratori dello spettacolo.

Le indennità suddette non sono cumulabili tra loro e non spettano ai percettori di Reddito di cittadinanza.

Disoccupazione agricola:proroga del termine di presentazione delle domande per l’anno 2020.

Lavoro domestico: sospensione dei termini di pagamento dei contributi e dei premi assicurativi.

Lavoro agile per lavoratori disabili o lavoratori che assistono disabili.

Proroga scadenza versamenti.

Proroga scadenza versamenti: particolari soggetti, come

Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi.

Premio lavoratori dipendenti che svolgono lavoro in sede pari a € 100.

Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro.

