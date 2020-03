Decreto ‘Cura Italia’: misure a tutela dei disabili e i loro Caregiver

Il decreto ‘Cura Italia’ è stato firmato da Mattarella ed è stato pubblicato il testo integrale che contiene misure a tutela dei lavoratori disabili e i loro Careviger.

Permessi legge 104

Il decreto tutela i lavoratori disabile e i lavoratori che assistono il familiare con handicap grave in un momento così difficile che attraversa l’Italia per l’emergenza Coronavirus, estendendo i permessi legge 104 di 12 giorni che vanno a sommarsi ai già attuali 3 giorni, per un totale di 15 giorni al mese (art. 24 del decreto), per tutto il mese di marzo e aprile. Va ricordato che poter fruire dei permessi bisogna essere stati autorizzati in precedenza dall’Inps.

Per i minori disabili, non esiste la figura di referente unico e quindi, potranno alternativamente i genitori godere senza superare il limite dei 15 giorni al mese.

Congedo parentale di 15 giorni

Congedo parentale di 15 giorni per figli fino a 12 anni retribuito al 50 per cento. La misura è diretta ai genitori entrambi impegnati in un’attività lavorativa, con figli minori di anni 12, i quali per il fermo delle attività didattiche si trovano a casa. La norma prevede che nel caso di assistenza a disabile, il lavoratore potrà fruire fino a 24 giorni di permessi straordinari. In sostanza, ai permessi della Legge 104 sono stati aggiunti altri 12 giorni.

I genitori possono richiedere 15 giorni di permessi continuativi o frazionati, fruendo di una retribuzione al 50% della paga, oppure, nel caso in cui i lavoratori sono iscritti alla Gestione separata possono usare dell’1/365 del reddito. Secondo il decreto entrambi i genitori possono godere dei permessi, purché a turno.

Per figli da 12 a 16 anni non verrà corrisposta la retribuzione, per i figli disabili senza limite di età.

Si potrà fruire di voucher baby-sitting fino a 600 euro per tutti.

