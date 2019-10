Via libera al decreto fiscale e alla legge di bilancio. Finalmente dopo una riunione a Palazzo Chigi, il ministro Gualtieri ha dichiarato che il documento di programmazione e bilancio 2020 era pronto e invierà a Bruxelles. Ha dichiarato anche che hanno approvato il decreto fiscale e il disegno di legge di Bilancio. Il premier Conte dopo la conclusione del Consiglio dei ministri ha dichiarato ai cronisti di aver impiegato tempo per verificare tutte le misure.

Conte e il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, hanno spiegato che: Il decreto fiscale e la legge di bilancio “sono stati approvati salvo intese”, mentre il Documento programmatico di bilancio “è già stato inviato a Bruxelles” .

Questa manovra viene chiamata espansiva, in quanto racchiude temi come “welfare, disabilità e sostegno alle famiglie” e non solo, in quanto la manovra avvia anche percorsi come l’abolizione del superticket.

Decreto fiscale e legge di Bilancio: i principali provvedimenti

IVA: Non ci sarà un aumento dell’Iva il comunicato del Cdm riporta che “gli incrementi dell’Iva pari a 23,1 miliardi di euro previsti a legislazione vigente per il 2020 sono stati completamente sterilizzati”.

Super Bonus: da riconoscere dal 2021 per le spese effettuate con strumenti di pagamento tracciabili (carte di credito e bancomat). Previste multe salate per i commercianti per la mancata accettazione dei pagamenti con carte di credito o bancomat.

Cuneo Fiscale: ridotto già dal 2020 il cuneo fiscale a carico dei lavoratori avviando una diminuzione sulla pressione fiscale sul lavoro e una riforma fiscale del regime Irpef per i lavoratori dipendenti.

Superticket: cancellazione del superticket da settembre

Bonus facciata: prorogate le detrazioni per la riqualificazione energetica, gli impianti di microcogenerazione e le ristrutturazioni edilizie, oltre a quelle per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici di classe energetica elevata a seguito di ristrutturazione della propria abitazione. Viene introdotta per il 2020 una detrazione per la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici (il ‘bonus facciate’) per dare un nuovo volto alle nostre città”(nota del Cdm).

Pensione Ape Social e Opzione donna: Confermata la proroga dei lavoratori da tutelare “ Ape Sociale”; proroga anche per l’Opzione donna per le lavoratrici autonome e private, pubbliche e private che hanno la possibilità di andare in pensione anticipata.

Esenzione Canone Rai: Confermata anche l’esenzione dal canone RAI per gli anziani a basso reddito.

Novità decreto fiscale: dalle fatture elettroniche alla proroga della scadenza Rottamazione

