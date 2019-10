Il decreto fiscale collegato alla prossima legge di Bilancio dovrebbe prevedere la proroga al 16 marzo 2020 delle rate fiscali previste al 18 novembre 2019 per i soggetti che hanno deciso di rateizzare, o versare in ritardo con la maggiorazione dello 0,40%, i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi.

Proroga della scadenza delle imposte

Il motivo della proroga risiederebbe nella circostanza che i 3 miliardi di euro di incassi attesi dalle due rate di fine ottobre e metà novembre non sono determinanti per i saldi finanziari dello Stato per quest’anno, ormai agganciati a un deficit consolidato del 2,2%. Ma sono preziosissimi per i saldi del prossimo anno, nel quale sarà assolutamente necessario mantenere il disavanzo al 2,2%.

Prelievo fiscale per coloro che vincono al gioco

Inoltre, dovrebbe essere rivisto il prelievo fiscale per i soggetti che vincono somme di denaro tramite giochi: per i soggetti che riusciranno a vincere più di 10 milioni di euro l’aliquota viene portata al 25%, da 50mila a 10 milioni di euro si pagherà il 23%, e poi si scenderà per scaglioni fino al 15% dovuto da chi vince da 500 a 1.000 euro.

Il nuovo sistema progressivo sostituirà l’aliquota unica del 12% chiesta finora su Gratta & Vinci, Slot Machine e SuperEnalotto, mentre per l’antico gioco del lotto il prelievo si attestava nella misura dell’otto per cento.

