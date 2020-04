Decreto legge 23/2020: 11 misure che vanno dalla sospensione e riduzione tasse al modello 730

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato sul suo portale le disposizioni contenute nel decreto legge n. 23/2020, specificando le misure urgenti sotto l’aspetto fiscale e interventi peer le imprese. Nel dettaglio sono 11 i punti che partono dalla sospensione delle imposte fino ad arrivare al credito d’imposta per spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione e sicurezza. L’Agenzia mette a disposizione un vademecum ha scopo esemplificativo che può essere soggetto ad adeguamento o modifiche. Abbiamo redatto un video con i contenuti degli 11 articoli.

Decreto legge 23/2020: 11 punti 11 articoli normativi

1. Sospensione versamenti per imprese e lavoratori autonomi con sede o domicilio nel territorio dello Stato (Articolo 18)

2. Non effettuazione delle ritenute d’acconto su redditi di lavoro autonomo, altri redditi e provvigioni (Articolo 19)

3. Riduzione degli acconti IRPEF, IRES e IRAP dovuti per l’anno 2020 (Articolo 20)

4. Rimessione in termini per il versamento in scadenza il 16 marzo 2020 (Articolo 21)

5. Proroga dei termini di consegna e trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020 (Articolo 22)

6. Proroga della validità dei certificati di cui all’articolo 17 bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (c.d. DURF) (Articolo 23)

7. Sospensione dei termini per ottenere i requisiti richiesti per le agevolazioni «prima casa» (Articolo 24)

8. Assistenza fiscale a distanza per il modello 730 (Articolo 25)

9. Semplificazione del versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche (Articolo 26)

10. Cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole (Articolo 27)

11. Credito d’imposta per spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione e sicurezza (Articolo 30)

Video: 11 punti del decreto legge 23/2020 (vademecum dell’Agenzia)

