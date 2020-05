ella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 128 del 19 maggio 2020 è stato pubblicato il Decreto legge n. 34, detto decreto Rilancio contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Tante sono le novità presenti per il pubblico impiego. Oggi vedremo quelle riguardanti le procedure concorsuali.

Decreto Rilancio e concorsi pubblici: artt. 247-262

Pubblicato finalmente il nuovo decreto legge n. 34/2020, il cosiddetto decreto Rilancio. Tante sono le novità presenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia. In questa sede ci occuperemo degli articoli riguardanti i concorsi nella pubblica amministrazione.

Come sappiamo, il decreto legge n. 18/2020, noto con decreto Cura Italia, ha stabilito la sospensione dei concorsi e delle relative selezioni per 60 giorni, ovvero fino al 16 maggio.

Quindi, la pubblicazione del decreto Rilancio, stabilisce non solo che i concorsi ora possono ripartire, ma che, come segnalato in un articolo precedentemente, sono presenti alcune novità che riguardano soprattutto le nuove procedure concorsuali.

Ecco le principali novità

Le principali novità che riguardano i concorsi nella pubblica amministrazione li troviamo negli articoli 247-262. Nello specifico:

1)gli articoli da 247 a 249 riguardano soprattutto la semplificazione e lo svolgimento dei concorsi, per il reclutamento del personale non dirigenziale, in modalità decentrata e telematica. Queste norme si riferiscono, sia ai concorsi da pubblicare, sia per le procedure concorsuali già bandite e per le quali è stata effettuata già una prova d’esame prima della sospensione. Inoltre, le prove scritte saranno svolte, se possibile, presso sedi decentrate e in modalità telematica, mentre le prova orale in videoconferenza. Queste norme saranno valide fino al 31 dicembre 2020.

2)invece, negli articoli 250-262 sono descritte le disposizioni per la velocizzazione dei concorsi e per la conclusione delle procedure sospese. Infatti, in queste norme si stabilisce che entro il 30 giugno la Scuola nazionale dell’amministrazione bandisce il corso-concorso per la formazione dirigenziale della durata di 10 mesi. Gli articoli successivi, trattano dei concorsi in modalità straordinaria presso il ministero della salute, della giustizia, compreso quello per magistrato e notarile, del personale della Corte dei conti, dei vigili del fuoco e delle forze armate. Infine, si parla delle procedure di assunzione nel Dipartimento della protezione civile e nel ministero dell’economia e finanze.

