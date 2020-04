Deep fake video: come crearli con iPhone e iPad

Ormai è tempo di svago e forzatura casalinga, quindi anche di giocare nel creare video simpatici, per alleggerire la quarantena, è diventata una vera e propria smania. Scopriamo, a tal proposito, come creare video deep fake simpatici con iPhone e iPad.

Video deep fake: come crearli con iPhone e iPad in poche mosse

I video deep fake sono diventati molto diffusi sia sul campo della satira, che nel campo delle fake news, generando talvolta divertimento e talvolta confusione mediatica. Trattasi di quei video digitalizzati, in cui il volto di un personaggio famoso può essere scambiato col volto di qualcun altro, all’interno di un video. Una modalità usata ad esempio, spesso da Striscia la notizia per parodiare i vip o i personaggi politici. A tal proposito, viene in soccorso al nostro sollazzo una app per iOS, ovvero impressions. Una app utile a creare video deep fake dal nostro smartphone o col nostro tablet in modo rapido. Scopriamo come funziona questa app e come creare video in poche mosse.

Come creare video con impressions

Stiamo parlando di un’app per iPhone e iPad, il cui nome completo è Impressions: Face Swap Videos la quale ci consente di fare video deep fake, sostituendo i nostri volti con quelli di attori famosi. Occorrerà, una volta installata la suddetta app, girare il video in cui imitiamo l’attore nelle sue movenze in una scena già pre-esistente. Dopodiché il software elaborerà in circa 5 minuti il filmato, attuando l’operazione di face swap, quindi di sostituzione dei volti. Un modo, quindi, per creare video simpatici e mettere in mostra le eventuali doti di imitazione, per poter condividere il nostro svago con amici e sui social. Ovviamente, vi occorre essere possessori di melafonini o di tablet della Apple per poter usufruire di questa app e creare i vostri video deep fake.

