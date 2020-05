E’ stato fatto uno studio sui dentifrici ed è stato stabilito quali sono i migliori al mondo. Le risposte ci arrivano dalla Germania, in esame sono stati presi ben 204 dentifrici normali, 94 sbiancanti, 66 per bambini e 36 per denti sensibili, vediamo gli studi cosa ci hanno detto.

La classifica delle migliori marche di dentifrici

Da questa classifica ne è uscita sconfitta la Colgate, c’è presenza di Triclosan. Dobbiamo dire che la Società subito è intervenuta e ha tolto la sostanza che era contenuta in più prodotti, non solo nel dentifricio. La Colgate è accusata di contenere anche materie plastiche solubili.

Quando si usa il dentifricio bisogna sapere se sono efficaci e se ci proteggono davvero, ma innanzitutto i fattori importanti da sapere sono se in loro ci sono alcuni componenti e caratteristiche e sono:

Se gli effetti sbiancanti sono reali a quelli dichiarati Se quelli per denti sensibili aiutano davvero quando si hanno dolori e fastidi Se contengono ingredienti controversi Se quelli per bambini proteggono dalla carie e sono corretti per il fluoro

I migliori dentifrici sono risultati Rossmann, DM, Bonano, Dr Amare, Cumdente, Kaufland, Global Cosmed, Budnikovsky, Norma.

Secondo gli studi fatti si è potuto definire che chi si lava regolarmente i denti con il prodotto che contiene il fluoro, riesce ad impedire la nascita delle carie, per l’uso del fluoro c’è anche la conferma che non si correrebbe nessun rischio per la salute.

I dentifrici che non contengono una buona quantità di fluoro, parliamo di un minimo di 500 ppm, non sono stati qualificati buoni, non riescono ad offrire una buona e sicura protezione dalle carie.

Per quanta riguarda i bambini, se si usano dentifrici senza fluoro, i genitori dovranno essere informati sull’uso di farlo assumere ai bambini, anche sotto forma di compresse e sempre sotto stretto controllo e prescrizione medica.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube