Depressione: ecco il farmaco che ti salva

L’ente governativo USA preposto alla regolamentazione dei prodotti Farmaceutici e alimentari lo ha già approvato a marzo, è un farmaco che può salvare chi è depresso. Le malattie del sistema nervoso sono collegate al cervello e per questo sono le più complesse da trattare.

Andiamo a vedere in che cosa consiste il nuovo farmaco per la depressione

In questi anni la malattia mentale ha preso il sopravvento e si è sviluppata in pazzia come un elemento di devianza, nella depressione con il rifiuto di accettare le regole della società e infine nella delinquenza.

Purtroppo se parliamo di farmaci possiamo asserire che la scienza è un pò ferma da anni, infatti se andiamo a vedere i farmaci che si trovano in giro sono sempre gli stessi da molto tempo e servono per curare schizofrenia e depressione.

Ultimamente ci giungono notizie confortanti, si sta parlando di una scoperta di un farmaco a base di Ketamina che viene usato per usi anestetici, ma che se viene utilizzato a basse dosi si può rendere utile e efficace per effetti antidepressivi. Questo farmaco è stato battezzato con il nome Esketamina, è stato riformulato e modificato e ha dato dei buoni risultati sull’umore, gli effetti sono immediati rispetto agli altri medicinali che hanno bisogno di più settimane per agire.

Questo medicinale ha ottenuto ottimi risultati e a marzo è stato approvato dalla Food Drug Administration é dall’ente governativo USA che regolamenta i farmaci e gli alimenti, rimanendo solo in attesa dell’approvazione dell’agenzia Europea per i medicinali.

Le speranze che

