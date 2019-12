Detergente naturale all’amido di riso, semplice da fare a casa

Basta creme di famosi brand che ci promettono miracoli, basta creme fatte di siliconi o di altri elementi chimici. Iniziamo ad abbracciare cosa la natura ha di meglio da offrirci, prendiamo cosa è vicino a noi e capiamo se è possibile usarla per i nostri interessi. Un esempio è l’amido di riso che oltre ad essere utilizzato in campo alimentare, ha i suoi effetti positivi anche in fatto di cosmetica. Vediamo come può aiutarci nel preservare la nostra pelle e nel renderla liscia.

L’amido di riso rende la nostra pelle liscia e morbida, ecco come

L’amido di riso può essere usato per ogni parte della nostra pelle ed è davvero facile da applicare, lo si può acquistare sia al supermercato che in erboristeria.

Non richiede rituali o ore ed ore ma semplicemente lo si può far sciogliere nell’acqua calda prima di entrare in vasca.

Come primo effetto positivo, l’amido di riso è capace di combattere quelle fastidiosi sensazioni di prurito.

Utilissimo anche per il viso, su questa parte del nostro corpo funge da detergente, che è utilizzabile su ogni tipologia di pelle, senza avere dei riscontri negativi.

Come realizzare un detergente naturale all’amido di riso?

Tutto quello di cui si ha bisogno sono 5 cucchiai di amido di riso ai quali va aggiunto una goccia di olio essenziale ed un bicchiere di acqua.

Si mescola fino ad avere un composto denso per poi applicarla sul viso e lasciarla stare lì per qualche breve minuto.

Per chi ha un tipo di pelle grassa, vi consigliamo di farlo anche due volte a settimana.

L’amido di riso è ottimo anche per lavare i neonati, ma anche come rimedio da usare dopo aver fatto la ceretta. E’ anche ottimo come cipria.

Infine, per essere meglio sicuri è bene andare da un dermatologo prima di applicare l’amido di riso sulla propria pelle e chiedere consigli.

