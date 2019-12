Detrazione materassi antidecubito: certificazione medica o autocertificazione

Per chi acquista un materasso antidecubito è bene sapere che è possibile che le spese sostenute per l’acquisto possono essere portate in detrazione al 19% se il materasso, in qualità di dispositivo medico presenta determinate caratteristiche ((che potete trovare indicate nel decreto numero 332 del 27 agosto 1999).

La detrazione, valida non solo per materassi ma antidecubito ma anche per cuscini e traverse, viene riconosciuta con la presentazione della documentazione necessaria.

Generalmente per fruire della detrazione occorre che l’acquisto sia stato motivato da prescrizione medica ma l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione numero 11 del 2007, specifica che in sostituzione della prescrizione può essere presentata anche una autocertificazione con la quale i attesti per quale necessità è stato acquistato l’ausilio in questione (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà).

L’autocertificazione non deve essere necessariamente autenticata, a patto che sia accompagnata da una copia di un documento di identità.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube