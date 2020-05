Per chi ha acquistato o intende acquistare un materasso ortopedico sperando nella detrazione come dispositivo medico nella dichiarazione dei redditi, è necessario fare le dovute precisazioni. Anche se il venditore vi assicura che il materasso ortopedico in questione rientra nei dispositivi medici che è possibile portare in detrazione è bene sapere che il beneficio non sempre è fruibile.

Detrazione materasso ortopedico

Una nostra lettrice ci scrive:

Ho acquistato un materasso ortopedico con finanziamento a rate con fattura dicitura ortopedico marchio CE. Allatto della dichiarazione 730 quest anno mi si chiede anche la richiesta dovuta fare dal mio medico curante è cosi? Posso scaricarlo senza questo?

Per poter essere portata in detrazione la spesa sostenuta per l’acquisto del materasso ortopedico è necessario che si rispettino determinate condizioni che elencheremo di seguito:

• secondo la risoluzione 11/2007 il materasso deve potersi qualificare dome dispositivo medico di classe 1 ed essere preposto come anti decubito

• è necessaria la prescrizione del medico per poter portare in detrazione l’acquisto in mancanza della quale è possibile presentare anche una auto dichiarazione che attesti le motivazioni e le necessità che hanno portato a comperare il materasso (per chi non ha problemi di salute e l’acquisto non è stato prescritto dal medico, la detrazione, infatti, non è possibile)

• la fattura di acquisto del materasso deve essere intestata al contribuente a cui la spesa si riferisce.

Le detrazioni per l’acquisto di un materasso ortopedico non sono così scontate come in molti casi ci viene fatto credere.

se il materasso che intende portare in detrazione, quindi, è stato acquistato per motivi legati alla salute sua o di un suo familiare a carico e non è in possesso di una richiesta medica che giustifichi l’acquisto, può presentare una autocertificazione indicando i motivi che giustifichino tale spesa. Se, invece, ha acquistato il materasso ortopedico solo perchè pensava che potesse farla dormire meglio, senza richiesta del medico e senza una motivazione di salute la detrazione non può essere fruita.

