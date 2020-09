Il materasso ortopedico rientra tra i dispositivi medici che permettono di fruire della detrazione al 19%. Per chi acquista, nel corso del 2020, un dispositivo medico, infatti, è possibile portare in detrazione l’onere sostenuto nella dichiarazione dei redditi 2021. Vediamo quali sono le caratteristiche che devono avere il materasso ortopedico e la rete motorizzata per avere diritto alla detrazione in questione il prossimo anno.

Acquisto materasso ortopedico e rete motorizzata

Una lettrice scrive per chiedere:

Le scrivo perché devo acquistare rete e materasso ortopedici ,dopo intervento mobilizzazione vertebrale …ho bisogno di sapere come fare …e che requisiti devono avere sia reti motorizzate che materasso .serve dichiarazione medica ?? Che caratteristiche devono avere ?? Grazie mille per la risposta .

Si può fruire della detrazione al 19%, in linea generale, per tutte le spese sostenute per l’acquisto di dispositivi medici.

Per poter fruire della detrazione, in ogni caso, è necessario essere in possesso della documentazione fiscale che attesti la spesa sostenuta e che descriva chiaramente il prodotto acquistato.

Non sono considerati validi, quindi, eventuali scontrini fiscali o fatture su cui è riportata solo la generica dicitura “dispositivo medico” .

Per i dispositivi medici riportati nell’elenco fornito dal Ministero della Salute è sufficiente conservare la sola documentazione da cui risulti la marcatura Ce del prodotto acquistato.

Nel caso di materassi ortopedici e reti motorizzate, contenute nell’elenco fornito dal Ministero, quindi, basta la documentazione che attesti la marcatura Ce.

Solo per i dispositivi medici non contenuti nell’elenco in questione oltre alla documentazione della marcatura Ce è necessario conservare anche la documentazione della conformità alle direttive europee.

Nel suo caso, quindi, per poter fruire della detrazione è importanti che controlli che sia il materasso ortopedico che la rete motorizzata siano forniti di marcatura Ce visto che entrambi i dispositivi rientrano nell’elenco del Ministero della Salute.

Per poter fruire della detrazione, inoltre, non è necessaria una prescrizione medica. Se acquista il materasso e la rete ortopedica presso una sanitaria, inoltre, non è necessario neanche che paghi con modalità tracciabile, se invece acquista il tutto presso un negozio diverso le consiglio di pagare con bonifico per essere sicura di poter fruire delle detrazioni.

