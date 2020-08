Con tutti i cambiamenti effettuati nella normativa che regola le detrazione, in modo particolare per i dispositivi medici e per le spese sanitarie che sono le detrazioni più utilizzate dai contribuenti, molto spesso non è chiaro quello che è consentito e quello che, invece, non si può fare. Con la legge di Bilancio 2020, inoltre, si è introdotto l’obbligo dei pagamenti tracciabili per poter fruire della maggior parte delle detrazioni. In questo articolo affronteremo, nello specifico, la possibilità di detrazioni per l’acquisto degli occhiali da vista e l’intestazione della relativa fattura o scontrino parlante.

Occhiali da vista: a chi è intestata la fattura?

Un lettore scrive per chiedere:

Lavoro in un negozio di Ottica.

Spesso mi chiedono la fattura intestata ad un altra persona fisica diversa da chi fa gli occhiali per es.marito o figlio.

Io dal mio commercialista so che non è possibile fare fattura con scontrino parlante alla persona diversa da quella che fa l’occhiale anche perché dovrei dichiarare un falso.

Chiedo ulteriore conferma.

Le spese sostenute per l’acquisto degli occhiali da vista rientrano nelle detrazioni al 19%, ma bisogna rispettare alcune regole fondamentali.

Per poter essere portata in detrazione la spesa per gli occhiali da vista deve essere accompagnata dallo scontrino fiscale o dalla fattura in cui non solo risulti la descrizione del prodotto acquistato ma anche il soggetto che sostiene la spesa.

Nel caso specifico degli occhiali da vista, e le confermo quanto sostenuto dal suo commercialista, la fattura o lo scontrino parlante deve essere intestato a chi materialmente usufruirà del dispositivo medico che deve essere anche intestatario del metodo di pagamento tracciabile. Se il soggetto che effettua l’acquisto è a carico di un altro, ricordiamo che in ogni caso il documento fiscale di acquisto (fattura o scontrino) deve essere intestato a chi usufruisce dell’occhiale mentre potrà fruire della detrazione il contribuente che ha a carico il soggetto.

Nel caso, quindi, si acquistino degli occhiali da vista per un figlio il documento fiscale deve essere intestato al figlio mentre le detrazioni (e anche il pagamento) può essere anche effettuato dal genitore che lo ha a carico.

