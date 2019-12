Detrazione spese sportive figli: cosa accade al compimento dei 18 anni

Per le attività sportive dei figli è possibile godere della detrazione del 19% delle spese sostenute. Questa detrazione, però, è valida soltanto per i figli a carico minorenni. Cosa accade a questo sconto, quindi, se un figlio compie la maggiore età nel corso dell’anno? Una nostra lettrice ci chiede: “Mio figlio, che pratica judo dall’età di 5 anni, ha compiuto i 18 anni a settembre 2019. Quello che mi chiedo è se nella dichiarazione dei redditi del prossimo anno potrò godere della detrazione per le spese sportive dino ad agosto 2019, per tutto l’anno o non mi spetta tale detrazione. Grazie dell’aiuto”

Detrazione spese sportive figli

La detrazione è possibile per le spese sostenute per la pratica dell’attività sportive dilettantistiche dei figli che abbiano un’età compresa tra i 5 ed i 18 anno. La detrazione è pari al 19% delle spese sostenute per un limite massi di 210 euro per ogni figlio.

Ma vediamo cosa accada al compimento del figlio a carico.

A chiarire il dubbio è la stessa Agenzia delle Entrate che chiarisce che l’età del figlio è un requisito rispettato anche se sussiste solo per parte dell’anno. In base al principio di unitarietà dell’imposta, quindi, per i figli che hanno compiuto i 18 anni nel corso del 2019 la detrazione spetterà per le spese sostenute durante tutto l’anno, anche per i mesi dopo il compimento della maggiore età.

Nel suo caso specifico, quindi, potrà portare in detrazione, sempre rispettando il limite dei 210 euro annui, le spese sostenute da gennaio a dicembre 2019.

