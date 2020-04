Detrazioni fiscali tende da sole: ecco come ottenerle

Detrazione fiscale per l’acquisto di tende da sole. Rinnovare casa partendo dalle tende, non è una follia, ma una constatazione di fatto, si parte dagli infissi per capire come arredare l’interno dell’appartamento. Non tutti (forse) fanno attenzione ai particolari delle zone esposte al sole. Con la stagione estiva, il sole che picchia all’interno dell’abitazione, la frase: “Ah! Se avessi comprato delle tende da sole”, è (quasi sempre) d’obbligo. Del resto, spesso si posticipano degli acquisti, che risultano nel corso del tempo essere più che necessari.

Tuttavia si può procedere con l’acquisto delle tende da sole senza sborsare troppo. Infatti, è possibile fruire della detrazione fiscale del 50% sull’acquisto delle tende, e non solo. Un sistema che consente di non privarsi degli acquisti necessari in un appartamento.

Tende da sole: le detrazioni

Nella Legge di Bilancio 2020 è presente la riconferma del bonus per le tende da sole, al fine di consentire la schermatura solare della casa sia per la stagione estiva che invernale. In sostanza, per garantire il giusto isolamento termico, si può beneficiare delle detrazioni per l’acquisto delle tende da sole, sia destinate all’interno dell’appartamento (zanzariere, a rullo o per serre ecc.), che per l’uso estero (persiane, tapparelle ecc.). Il contribuente potrà fruire di una diminuzione dell’Irpef pari al 50%.

Quali documenti presentare per ottenere le detrazioni?

Bisogna presentare la certificazione che comprovi la schermatura solare, espressa in Gtot, e di tutti i documenti che indichino i requisiti nella piena osservanza di cui all’allegato M del Dlgs 311/2006.

Che cos’è la schermatura solare? In sostanza, per schermatura solare si intende l’adozione di dispositivi destinati a coprire l’appartamento dai raggi solari. Al fine di rendere variabile le condizioni dell’energia solare e, di portare al massimo la luce all’interno nelle ore invernali, mentre, ridurne le sollecitazioni solari nei periodi estivi per rinfrescare l’ambiente.

Cosa acquistare con il bonus tende da sole?

Rientrano nelle detrazioni Irfep del 50% anche le tende da sole interni e esterni, per serre, a rullo, zanzariere, infissi, tapparelle, frangisole, persiane, e così via. In pratica, i contribuenti possono beneficiare del bonus apportando delle migliorie alla casa, sostenendo l’efficienza energetica attraverso l’istallazione di tende da sole per proteggere gli interni dai raggi solari, e nello stesso modo che siano sicure e mobili. Al fine di assicurare la piena ariosità negli ambienti della casa.

