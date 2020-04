Diabete: con il Covid-19 ci possono essere maggiori rischi di complicazioni?

Tutte queste informazioni sul Covid-19 che possono essere vere ma possono essere anche false, stanno in qualche modo disorientando le persone più fragili e con problemi di salute. In particolare, le persone che soffrono di diabete, stanno sommergendo di chiamate i centralini di diabetologia preoccupate per il rischio contagio.

Diabete: i rischi di contagio sono maggiori per il Covid-19?

E’ stato fatto uno studio da ricercatori di Padova, per chi è affetto da diabete non corre dei rischi maggiori per il contagio Covid-19, ma per chi è diabetico è risulta contagiato da Covid-19, le complicanze e i rischi possono essere maggiori.

I risultati di questi studi hanno evidenziato che chi ha contratto l’infezione, la percentuale di soggetti affetti da diabete non era per niente superiore rispetto alla presenza nella popolazione generale del diabete.

In generale chi è malato di diabete, ha un maggiore rischio di sviluppare complicazioni durante una malattia acuta, compreso le infezioni. Tra le persone contagiate da Covid-19 con risultati negativi, la presenza di diabetici è risultata maggiore.

Da dire, che la maggior parte dei malati erano persone anziane e con altri tipi di patologie, a volte anche diverse. Quindi da questi studi una deduzione ben precisa non la possiamo fare, pertanto non è stato possibile stabilire qual è il reale coinvolgimento del diabete e in quale maniera ne contribuisce.

Questo studio in qualche modo riesce a fare chiarezza del rapporto che ci può essere tra diabete e Covid-19 che sta generando tanta preoccupazione tra tutte le persone con patologia diabetica, in Italia parliamo di circa 4 milioni di soggetti.

Possono stare tranquilli le persone affette da diabete, non corrono più rischi di contagio al Covid-19; certo devono stare attente e seguire ancora di più di altri e fare prevenzione, basta stare a casa e mantenere la distanza dalle altre persone che sono in casa ma che per qualche motivo escono.

Se si viene contagiati dal Covid-19, la raccomandazione dei medici è quella di avere un occhio particolare per questi soggetti.

