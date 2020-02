Diabete: consigli e rimedi naturali che migliorano la qualità della vita.

Alcuni consigli per tenere sotto controllo in modo naturale il diabete. L’osservanza della dieta prescritta del medico è molto importante per la guarigione del diabete, una patologia dovuta a una disfunzione del pancreas. Associando alla dieta alcuni rimedi naturali, oltre a tenere sotto controllo questa patologia si migliora la qualità di vita. Scopriamo insieme quali sono i rimedi fai da te contro il diabete.

Vediamo i consigli naturali contro il diabete

Tintura di aglio

Ingredienti per la tintura di aglio: schiacciate 4 grandi teste d’aglio, metterle in una bottiglia da un litro e versatevi sopra acquavite di grano a 38-40°C.

Conservare la bottiglia in un luogo caldo per due settimane (15 giorni). Si consiglia di assumere un cucchiaino di tintura di aglio tutti i giorni prima di colazione.

Tisana all’ortica

L’Ortica con le sue proprietà emopoietiche e depurative, ha un effetto curativo sul pancreas, organo responsabile del diabete. Con l’ortica si può preparare una tisana da bere a piccoli sorsi fino a quattro tazze al giorno. Si prepara mettendo in ammollo in acqua bollente un cucchiaino colmo di ortica per ogni tazza per mezzo minuto.

Tisana al sambuco

Lasciare in infusione in acqua bollente per circa mezzo minuto un cucchiaino colmo di foglie di sambuco per ogni tazza, filtrare e bere a piccoli sorsi fino a due tazze di tisana al giorno.

Amaro svedese

Bere un cucchiaino di Piccolo amaro Svedese diluito in un pò di acqua o in una tisana tre volte al giorno, aiuta a curare il diabete.

Il piccolo amaro Svedese è un elisir del benessere. Si compone di undici erbe svedesi e alcol. Usato per molti usi e dalle proprietà curative e terapeutiche realizzato dalla studiosa Maria Triben che curava tutti con rimedi naturali.

Sia l’amaro svedese che le erbe officinali possono essere acquistate in erboristeria o in negozi che vendono prodotti naturali.

