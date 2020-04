Diabete di tipo 2: urinare più spesso durante il giorno può esserne una causa

Se notate un aumento netto giornaliero che vi spinge ad andare ad urinare, potete essere vittima di un’insorgenza da diabete di tipo 2. Rientra purtroppo anche questo nello stile di vita e colpisce più di 4 milioni di persone al mondo, e il 90% di questi casi è vittima di questa problematica.

Ma quante volte è normale urinare al giorno?

Se vai più spesso ad urinare durante la giornata, bisogna controllare il valore della glicemia, si potrebbe essere affetti da diabete tipo 2.

Il diabete tipo 2 viene generato quando il corpo non riesce a produrre abbastanza ormone insulina, o che il corpo non riesce a reagire ad essa. Senza il quantitativo di ormone in quantità giusta, il corpo non riesce a convertire lo zucchero che va nel sangue, in energia utilizzabile.

Lo dice uno studio, i primi segnali di diabete 2 sono legati al passaggio di urina che può essere più del normale, che in situazione regolare può arrivare fino a dieci volte in una giornata.

Da considerare che ogni persona ha caratteristiche diverse, la prima cosa che può variare da persona a persona è la grandezza della vescica, poi dipende dalla quantità di acqua che uno beve, ma generalmente in situazione di vescica normale e che si beva il giusto, andare ad urinare quattro volte al giorno è la media di tranquillità.

Nel momento in cui si inizia a vedere, che rispetto alla quantità di acqua bevuta ogni giorno, aumenta la minzione, è il momento di rivolgersi ad un medico.

Dagli studi fatti e da quello che si legge possiamo definire normale urinare ogni giorno dalle sei alle otto volte, da dieci volte bisogna già iniziare a farsi qualche domanda. Come detto prima, attenzione a quanto si beve, alla grandezza della vescica e dai medicinali che si prendono che possono incentivare il fenomeno urinare.

La cosa importante è notare il cambiamento delle volte che si urina in base alle nostre abitudini e alle tre cose citate prima. Se a parità di abitudini, aumenta il numero di minzione, bisogna rivolgersi ad un medico.

