Diabete e glicemia, pillola anticoncezionale e tonificare interno coscia, tutte le novità di oggi

Nella rassegna di salute e benessere di oggi 15 settembre 2019, tratteremo il rapporto tra glicemia e diabete, di come tonificare l’interno coscia e se la pillola anticoncezionale fa male o bene a chi la assume. Vediamo tutte le novità quotidiane al riguardo.

Pillola anticoncezionale: pregi e difetti

Conosciamo più da vicino uno dei metodi anticoncezionali più usai dalle donne: la pillola anticoncezionale.La pillola contiene ormoni che impediscono l’ovulazione e di indurre anche altri cambiamenti nell’organismo proprio per aumentare l’efficacia anticoncezionale.

Per approfondire leggi: La pillola anticoncezionale fa bene o fa male? Ecco i casi

Come tonificare l’interno coscia

Non bisogna tenersi in forma solo per l’estate per superare la prova costume, ma soprattutto per se. Che sia in palestra o a casa, l’importante per avere dei risultati soddisfacenti è avere la costanza e la volontà. Se avete queste due componenti allora siete già a metà del lavoro. Un problema, o meglio, un fastidio soprattutto per le donne sono le cosce, e in particolare l’interno cosce. Come possiamo tonificarlo? Vediamo sei semplici esercizi da poter fare anche a casa.

Per approfondire leggi: Tonificare l’interno coscia con 6 semplici esercizi da fare anche a casa

Diabete e glicemia

È stato fatto uno studio in proposito, chi soffre di diabete di tipo 1, corre un maggiore rischio per le fratture alle ossa, importante tenere d’occhio per questi soggetti la glicemia. Si tratta di una patologia che prevede la somministrazione dell’insulina più volte al giorno, perché altrimenti è prodotta in maniera insufficiente, se i livelli di zucchero nel sangue non sono nella norma possono emergere delle problematiche.

Per approfondire leggi: Diabete e glicemia: chi ne soffre corre un maggiore rischio per le fratture alle ossa