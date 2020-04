Diabete e insufficienza renale: partiamo con iniziando a dire che il nostro corpo è composto per tre quarti di acqua e, quindi, per vivere è importante idratarsi. L’acqua è fondamentale per gli animali, per le piante, per la natura, per gli umani lo è ancora di più, se ne deve bere almeno due litri al giorno.

Attenzione se vi alzate la notte per bere, controllate il diabete

Per assicurare una corretta funzionalità fisiologica del corpo servno almeno due litri di acqua al giorno, che aumenta in estate e quando si fa sport; è preferibile bere l’acqua lontano dai pasti, per evitare che vada a complicarci la digestione.

Un consiglio molto importante è quello di evitare di bere a meno di due ore prima di andare a letto, così si evita di alzarsi la notte per andare in bagno. Se abbiamo bevuto in modo regolare durante la giornata e mangiato non salato durante la cena serale, non dovremmo avere bisogno di bere durante la notte.

Ma se questo dovesse capitare, iniziate a preoccuparvi e informate subito il vostro medico: potrebbe essere un segnale di insufficienza renale o diabete.

L’assunzione di alcol o una cena saporita, può essere la causa di un risveglio notturno e la conseguente alzata di notte per bere; se capita di rado non c’è motivo di preoccuparsi. Un consiglio: quando fate una cena bella e saporita, bevete molta acqua.

Rientra nelle regole, specialmente in estate, se si mangia una pizza sul tardi la sera e poi ci si beve durante la notte. Per gli sportivi è importante, dopo aver finito l’attività, reintegrare i sali perduti.

Bere tanto e fino a due ore prima di andare a dormire fa molto bene, purifica l’organismo, depura e fa bene al sangue e a tutti gli organi. Non bere a tavola e lontano dei pasti è la cosa migliore, facilita la digestione e fa dormire in modo regolare. E’ importante anche perché aiuta a bruciare calorie e aiuta a dimagrire.

E’ fondamentale non bere bevande zuccherate, alcoliche o il caffè con l’acqua, tutte queste situazioni vanno a vanificare tutto quello detto fino ad adesso.

Se vi alzate tutte le notti o quasi per bere, questo è un segnale che vi deve preoccupare e farvi rivolgere ad un medico. I problemi possono essere insufficienza renale, problemi di fegato o il diabete.

