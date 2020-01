Diabete: ecco i cibi che dovrebbero essere assolutamente evitati

Per chi soffre di diabete ed è in sovrappeso la dieta fatta bene ha un ruolo determinante a farlo regredire e addirittura sul 50% dei soggetti riesce a regredire totalmente, questo perché le cellule del pancreas ricominciano a funzionare per bene grazie proprio alla perdita di peso. I diabetici devono fare attenzione a consumare troppi carboidrati sennò subiscono le conseguenze di alzare i livelli di zuccheri nel sangue.

Andiamo a vedere quali sono i cibi da evitare o comunque limitare per chi soffre di diabete

I grassi trans non vanno direttamente ad aumentare i livelli di zuccheri nel sangue, ma aumentano l’infiammazione

Pane bianco, riso e pasta sono tutti alimenti che sono ricchi di carboidrati, mangiare questi cibi significa aumentare i livelli di zucchero nel sangue e di conseguenza è a rischio sia il diabete di tipo 1 che di tipo 2

Fare attenzione agli yogurt aromatizzati, quelli bianchi e senza zuccheri vanno bene, ma quelli pistacchio, frutta e cioccolato no. Fate attenzione a fare colazione con i cereali, quelli zuccherati e confezionati non sono adatti per chi soffre di diabete

Attenzione alle bevande zuccherate e non solo, anche le bibite gassate e i succhi di frutta sono veleno per chi soffre di diabete

Fate attenzione a quelli ingredienti che credete di essere i sostituti dello zucchero, ad esempio il miele, per chi soffre il diabete bisogna usarlo con criterio, e lo stesso discorso vale anche per la frutta quando viene essiccata, con questo sistema lo zucchero contenuto è più concentrato

Da tenere lontano le patate fritte, contengono molti carboidrati e il fatto che vengono sbucciate e poi fritte aumentano il livello di zucchero nel sangue

Stuzzichini e crackers che possono essere usati in modo sbagliato come una merenda, contengono carboidrati a digestione rapida e di conseguenza fanno aumentare in modo molto veloce la glicemia.

