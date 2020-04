Diabete: ecco le valide alternative allo zucchero

Il Coronavirus e la conseguenza di stare in casa, a molti li ha fatti diventare dei veri chef, con un risultato piuttosto negativo, l’eccessivo consumo di zuccheri, molto dannosi per la salute. La prima cosa che viene da fare un po’ a tutti nelle cucine di casa in questi giorni e mettersi a fare i dolci. E’ importante sapere, in particolare per chi soffre di diabete, quali possono essere le alternative allo zucchero.

Diabete e lo zucchero: vediamo quali possono essere le valide alternative

L’emergenza Coronavirus ha fatto tirare fuori la nostra anima da chef portandoci ad un’esasperazione calorica con eccessivo consumo di zuccheri molto dannoso per la nostra salute. La cosa importante è conoscere le alternative valide che diventano salutari in particolare per chi soffre di diabete, ed un ritorno ad una cucina più semplice con ingredienti leggeri e meno impegnativi.

Il miele: ha un’azione energizzante, antisettica e antibatterica. Il suo contenuto è del 18% di acqua e dell’80% di zuccheri semplici, glucosio e fruttosio, ricco di sali minerali e vitamine del gruppo B. Attenzione a non metterlo nei dolci, da un sapore dolce diventa amaro. Sciroppo d’acero: non piace a tutti, molto amaro, gusto un poco particolare. E’ ricco di antinfiammatori, polifenoli e antiossidanti. La scienza sta verificando il fatto che potrebbero avere delle proprietà di prevenzione del diabete di tipo 2. Ottimo sostituto in cucina dello zucchero. Lo zucchero di cocco: per chi vuole un surrogato dello zucchero ha trovato l’ingrediente giusto. Ricchissimo di sostanze nutrizionali come zinco, ferro, zolfo, rame, potassio, magnesio, vitamine B1, B2, B3, B6 e C. Basso indice glicemico e ottimo per chi soffre di diabete. Lo xilitolo: è uno zucchero naturale, ha un bassissimo indice glicemico e ottimo anche come prevenzione delle carie. La stevia: dolcificante ultra naturale con un forte retrogusto di liquirizia. Attenzione a non metterla mai nel caffè.

