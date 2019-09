Diabete, ridurre la glicemia facendo colazione in modo giusto

È importante sapere, che per ridurre la glicemia, bisogna iniziare bene la giornata e fare colazione con la bevanda giusta. Il diabete di tipo 2 richiede una gestione quotidiana tenendo sotto controllo gli zuccheri nel sangue, e la colazione svolge un ruolo importante nella sua gestione. Alcuni studi hanno individuato una bevanda che non deve mai mancare a colazione. Chi soffre di questa malattia deve trovare mezzi alternativi per controllare i livelli di zuccheri nel sangue e alcune scelte alimentari possono fare la differenza, alcuni cibi fanno aumentare i livelli di zuccheri nel sangue, altri possono tenerli sotto controllo.

Vediamo lo studio che stabilisce qual è l’alimento che fa iniziare bene la giornata

Uno studio dimostra come il latte sia una delle migliori bevande da bere a colazione per tenere sotto controllo la glicemia. Esaminando gli effetti del consumo di latte ricco di proteine a colazione accompagnato da cereali e anche dopo un secondo pasto, riduce la concentrazione di glucosio.

L’alto numero di proteine riduce l’appetito dopo il secondo pasto rispetto ai latticini con poche proteine, in particolare i ricercatori hanno studiato gli effetti di una maggiore concentrazione di proteine e del siero nel latte consumato con cereali con molti carboidrati sui livelli di glucosio, la sensazione di sazietà e il consumo di cibo durante la giornata.

Si è così potuto osservare che la digestione del siero del latte è delle proteine della caseina, presenti nel latte, rilasciano ormoni gastrici che rallentano la digestione, aumentando il senso di pienezza. Bisogna fare molta attenzione a quando si fa colazione, spesso consumiamo cereali e muesli che possono sembrare sani, ma spesso contengono moltissimi zuccheri e grassi, per questo motivo, è di estrema importanza leggere attentamente le etichette.

Peperoncino, colesterolo, ansia da prestazione, gelato dopo cena, diabete e olio di Krill: tutte le novità di salute e benessere