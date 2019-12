Dichiarazione di succesione e costo fiscale, i chiarimenti dell’Agenzia

Dichiarazione fiscale e costo fiscale da attribuire alle partecipazioni, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato la casistica rispondendo in un interpello, il numero 441 del 29 ottobre 2019. Nella risposta dell’Agenzia vengono chiariti i nuovi principi riguardo al costo fiscale da attribuire, ai fini dell’imposta sui redditi, alle partecipazioni ricevute in sede di dichiarazione di successione.

Dichiarazione di successione e determinazione delle plusvalenze

Nei trasferimenti di mortis causa, la determinazione delle plusvalenze, secondo l’articolo 68, c. 6 del Tuir prevede il costo fiscale sia configurato dal valore della partecipazione determinato dal valore dichiarato ai fini dell’imposta di successione. Diverso è per i titoli esenti da imposizione fiscale, in questo caso vi considera il valore normale alla data di apertura della dichiarazione di successione.

Eredità e dichiarazione di successione errata, è possibile correggere gli errori, le novità dell’Agenzia

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube