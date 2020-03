Didattica a distanza: il problema della valutazione

Quello della valutazione scolastica è sempre stato un problema in tutta la storia della scuola, a prescindere dalla didattica a distanza attuata in questo periodo di emergenza da Coronavirus. Quante volte sono stati contestati i voti che con il loro numero dovevano decidere tutto l’operato di uno studente o di una studentessa? Quante volte abbiamo sentito dire che un 6 di uno studente X non è lo stesso di un 6 di uno studente Y? Insomma, il sistema di valutazione scolastico è stato spesso criticato anche dagli stessi insegnanti, consapevoli del fatto che un voto non può descrivere e sancire tutto l’operato ed il percorso degli studenti. Eppure, siamo nel 2020 e questo sistema esiste ancora. I problemi, poi, legati a tale sistema andranno ad essere più grandi e valutare un ragazzo o una ragazza con la didattica a distanza sarà ancora più difficile. Come devono fare, dunque, i professori delle scuole italiane?

La didattica a distanza ed il problema della valutazione degli studenti, come fare?

In tempi di didattica a distanza il sistema ideale di valutazione da applicare è quello di tipo formativo.

Questa tipologia di sistema prende in considerazione ogni aspetto del percorso scolastico di ogni singolo studente: questo viene, quindi, preso in considerazione in ogni suo aspetto, a 360 gradi.

Esso tiene in considerazione tutto il processo di crescita dello studente, il suo livello culturale, come abbia appreso ed imparato le cose, tiene conto dei suoi successi e sconfitte individuali e di gruppo.

Tenendo conto di tutto questo insieme di cose, bisognerà anche modificare, qualora ce ne fosse il bisogno, il modo di approcciarsi e di insegnare del docente, per venire il più incontro possibile a tutti gli studenti ed in particolare quelli che necessitano di maggiori attenzioni.

Se questo sistema di valutazione, a prescindere dalla didattica a distanza, è stato da sempre attuato in tutte le scuole di Italia di tutti i gradi, allora anche oggi, in piene emergenza e con tutti i disagi del nuovo modo di fare lezione, non dovrebbero esserci problemi di valutazione.

Solo in questo caso quel 6 dello studente X sarà davvero diverso dal 6 dello studente Y.

Tutto sta nelle volontà degli insegnanti, tutto sta nel loro modo di essere diversi per ogni studente, ma allo stesso modo uguale per tutti.

E’ necessario, però, che ogni professore faccia davvero questo e che non rimangano solo parole dette al vento.

