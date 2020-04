Didattica a distanza: la Rai aumenta i suoi aiuti per la scuola

La Rai non retrocede e continua ad aiutare la scuola e la didattica a distanza arricchendosi ancora di più. In particolare parliamo dei canali di Rai Scuola, ma anche del sito omonimo e del portale Rai Cultura. A questi tre grandi serbatoi di conoscenza possono fare riferimento sia gli insegnanti che gli studenti, ma anche i genitori di quest’ultimi per aiutarli. In essi l’offerta didattica presente è stata divisa in base alle materie e vi sono al loro interno tanti nuovi contenuti per ogni disciplina scolastica.

La Rai aiuta la didattica a distanza e la scuola con tante novità

Iniziamo dalla tv e degli arricchimenti relativi soprattutto alle materie scientifiche.

In particolare citiamo nuovi programmi come Nweton, dedicato esclusivamente all’approfondimento di argomenti scientifici, ma anche Lezioni di Coding, dove si ha modo di approcciarsi ai principi della materia dell’informatica.

E ancora: I Lincei per il Clima, programma dedicato interamente al cambiamento climatico attraverso delle lezioni tenute da accademici dei Lincei.

Arriviamo poi al canale Rai Cultura dove ci attendono programmi di storia come Cronache con Cristoforo Gorno e Passato e Presente. Qui ci si occuperà di ogni fase della storia, da quella antica a quell del ‘900.

Non viene dimenticata la letteratura con il programma I grandi della letteratura italiana dove si parlerà dei più grandi autori che hanno scritto le pagine più belle della nostra letteratura.

Passiamo alla filosofia col programma Cafè filosofico il quale vede intere lezioni con filosofi italiani intenti a spiegare grandi temi e i grandi filosofi dell’occidente.

C’è spazio anche per la storia dell’arte con programmi come Italia, viaggio nella bellezza e StrinArte.

Vere e proprie lezioni incentrate sulla storia dell’arte italiana saranno alla base del programma I segreti del colore.

Passiamo al web, vero habitat della didattica a distanza, dove il portale di Rai Scuola ci aspetta ogni mattina con il programma Scuola@Casa News, vero e proprio notiziario che ci aggionerà con informazioni relative alle scuole e alla stessa didattica a distanza.

Attraverso ogni suo canale, dalla tv al web, la Rai non abbandona la scuola e dà il suo sopporto alla didattica a distanza.

