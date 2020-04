Dieta: 5 modi per dimagrire pancia e fianchi

La prima cosa da fare è limitare il consumo dei carboidrati, non si possono eliminare in quanto il nostro organismo ne ha bisogno per poter funzionare in modo corretto. Per cui la raccomandazione dei medici è quella di limitarne l’uso e di mangiare quelli di qualità, in caso di eccesso vanno nei muscoli e nel fegato e si possono convertire in grasso.

5 modi per dimagrire pancia e fianchi

E’ difficile limitare l’uso dei carboidrati, spesso sono proprio loro che ci danno sazietà quando mangiamo. I medici però hanno la soluzione a questo, secondo il loro consiglio quello che bisogna fare è bilanciare gli alimenti giusti per non soffrire la fame, saper mettere insieme e nelle giuste quantità, grassi, proteine, vitamine e fibre. Ecco 5 soluzioni per non eccedere con i carboidrati e sentirci appagati a fine pasto:

Non bisogna mai saltare i pasti: bisognerebbe mangiare ad intervalli, almeno 5 pasti al giorno, i 3 principali più merenda e spuntino, possibilmente con snack sani e ipocalorici. Aggiungi le proteine: per perdere peso ci vogliono proteine ad ogni pasto, tipo formaggi magri, uova e carne bianche; prediligete il pollo e il tacchino, non aumenta il rischio di malattie cardiache o diabete e vanno a favorire la perdita di grasso sulla pancia. Nella vostra dieta includete i grassi: non tutti i grassi sono buoni, bisogna scegliere quelli buoni, quelli come gli omega 3. Danno sapore e nello stesso tempo inducono il corpo ad assorbire alcune vitamine e minerali. Fate attenzione ai carboidrati nascosti: sono vari gli alimenti che hanno i carboidrati nascosti, possono essere sughi pronti, salse e condimenti, fate attenzione alle etichette. Scegliere con saggezza i carboidrati: bisogna scegliere i giusti carboidrati e le giuste qualità. Esistono degli alimenti con carboidrati che non solo vi aiutano a perdere peso, ma fanno bene all’umore e al cervello, vediamoli:

il pane di segale, sostituisce il pane bianco e contiene poco sale, ricco di fibre e zero grassi

lo yogurt greco, il migliore, pieno di calcio e probiotici che non fanno ingrassare, bruciano grassi, ottimi come spuntino o merenda

la quinoa, poco conosciuta, ma è una miniera di benessere

l’orzo, è un cereale, genera molta sazietà riducendo la fame nervosa e ripristina la flora intestinale

i pop corn, non sono banditi durante una dieta, anzi, la cosa importante è cuocerli senza olio e sale.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube