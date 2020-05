La quarantena da Coronavirus ci ha fatto prendere un po troppi chili, ma come fare per tornare in forma senza troppi sacrifici? La risposta è semplice, basta seguire la dieta del Dr. Nowzardan, conosciutissimo dottore di “Vite al limite”. La dieta del famosissimo dottore è a basso contenuto di carboidrati e ipocalorica. Vediamo di cosa si tratta nel dettaglio.

Dieta del famosissimo dottore di “Vita al limite”

La dieta del Dr. Nowzardan è una dieta ipocalorica con un basso apporto di carboidrati. Questa dieta se seguita bene fa perdere fino a venti chili, indicata per le persone sovrappeso. In una settimana si possono perdere fino a dodici chili. I dottori consigliano di non esagerare con questa dieta, dato il regime alimentare particolare, va seguito per un massimo di 1-2 mesi.

La dieta prevede massimo 1.200 Kcal al giorno, con pochissimi carboidrati, bere almeno due litri di acqua al giorno, fare sei pasti al giorno e minimo 45 minuti di attività fisica tutti i giorni.

Dieta: piano alimentare

Colazione: yogurt greco bianco o confezione da 150 grammi di fiocchi di latte magri o omlette (con albumi 150 grammi) con una fetta di prosciutto senza grasso. Un tè senza zucchero (consigliato il dolcificante) o un caffè. Latte scremato 200 ml o di soia sempre senza zucchero.

Spuntino: un uovo medio o 0 grammi di bresaola.

Secondo spuntino: un cetriolo.

Pranzo o cena

Carne bianca o pesce per 150 grammi: petto di tacchino, petto di pollo, vitello magro, pesce fresco escluso sardine e salmone, è possibile sostituire con 75 grammi di bresaola o prosciutto cotto o omlette (con albumi 150 grammi) con una fetta di prosciutto senza grasso. Se questi alimenti non fanno al caso vostro è possibile sostituire con 75 grammi di tofu naturale alla piastra o seitan.

Una porzione di verdure a scelta senza condimenti, solo con limone o aceto di mele, spezie aromatiche escluse: porri, carote, carciofi.

Una volta al giorno: fagioli lessi 50 grammi o un cucchiaio di avena o una fetta Wasa Fit.

Se piace, consumare una tisana al giorno senza zucchero.

Spuntino pomeridiano: yogurt scremato bianco da 150 grammi con cannella e stevia o un uovo grande sodo.

Spuntino dopo cena: latte scremato con cannella e stevia 250 ml o un misurino di polvere whey al gusto di vaniglia e cioccolato.

