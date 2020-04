Dieta anti ansia: ecco quali sono i cibi consigliati

Molti studi hanno dimostrato come alcuni cibi possano avere un impatto negativo sulla chimica cerebrale mentre altri sono utili per combattere ed eliminare l’ansia.

Vediamo quali possono essere i cibi consigliati per chi soffre di ansia

Ci sono alcuni cibi che mangiamo che ci regolano l’umore, le emozioni e dei segnali al cervello, funzionano proprio come delle proprietà terapeutiche e una nota dietologa afferma: “Alcuni alimenti, come il cioccolato, contengono composti psico-attivi. Nei momenti di ansia purtroppo siamo più inclini ad eccedere con i cibi dolci o con gli alimenti lavorati e pieni di aromi perché generano un picco di dopamina. Intorpidiscono la nostra mente inquieta e ci aiutano a rassenerarci e a dimenticare preoccupazioni e agitazione”.

Bisogna fare attenzione a trattare l’intestino, viene considerato la benzina del cervello e di conseguenza bisogna proteggerlo da tutti gli alimenti che contengono lo zucchero raffinato, attenzione agli acidi e ai troppi carboidrati.

Tra i cibi consigliati vi è il brodo di ossa, serve a riparare l’insorgere di allergie alimentari, è ricco di sostanze nutritive, favorisce la digestione e aiuta a mantenere il tono muscolare, riduce l’ansia e aiuta la salute di unghie, articolazioni e capelli.

Ottima la vitamina C con agrumi, peperoni e frutti di bosco, grande importanza per lo stress. Altra cosa molto importante per ansia e attacchi di panico, gli antiossidanti, che sono contenuti nei broccoli, nell’avocado, nei cavolfiori e nei cavoletti di Bruxelles. Ricchi di flavonoidi e quindi di estrema importanza sono le verdure, la frutta e le erbe.

Quando parliamo di erbe che aiutano a mantenere la concentrazione, intendiamo la rodiola, la radice di liquirizia, la maca, l’astragola e altre. Di grande importanza abbiamo il pollame, il manzo, il pesce, i latticini, il cioccolato, tutti servono a potenziare la serotonina.

Infine troviamo come alleato il the verde, serve a favorire la concentrazione diminuendo ansia e stress.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube