Dieta brasiliana: si possono perdere fino a 12 chili in un mese

È dal 2014 che se ne parla, è diventata di gran moda, si parla di riuscire a perdere fino a 5 chili in due settimane e udite bene, 12 chili in un mese. Oltre che essere dimagrante e anche salutare. Si tratta di un regime alimentare molto restrittivo, specialmente per quanto riguarda i carboidrati, consigliati invece in abbondanza, frutta, verdura e cereali, gli ortaggi sono molto consigliati in forma di frullati e centrifughe. Trattandosi di una dieta che prevede poca varietà alimentare, potrebbe non essere adatta a tutti o a chi soffre di particolari patologie, per questo raccomandiamo a tutti coloro che volessero intraprenderla, di consultarsi prima con il proprio medico.

Vediamo cosa prevede e cosa invece è meglio evitare

La regola base è quella che durante tutto l’arco della giornata si devono rispettare i classici 5 pasti al giorno e non bisogna mai superare tra l’uno e l’altro pasto le 12 ore, anche perché compattando i pasti si avverte un maggior senso di sazietà. Da eliminare totalmente e assolutamente i cibi con grassi animali, le salse, gli zuccheri, le merendine, gli snack e gli alcolici. Al posto del sale sarebbe un’ottima idea usare spezie ed erbe aromatiche.

Vediamo in che cosa consiste una giornata tipo

La mattina si può partire benissimo con un frullato di frutta e verdura, del pane integrale e poi tè o caffè. In alternativa un uovo bollito. Come prima merenda si può optare con una fetta di pane integrale con succo di arancia, o del formaggio magro con fesa di tacchino. Per pranzo, riso integrale con pomodori e cetrioli, oppure carne alla griglia con formaggio e un’ arancia. Come merenda del pomeriggio, un frutto. Per finire con la cena, dell’insalata con verdure miste e pomodori, carote e cipolle, o in alternativa pesce a vapore con carote.

Dieta del minestrone, ovvero come perdere 2 kg a settimana