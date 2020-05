Lo sapete che si possono bruciare i grassi e fare una dieta solo bevendo? Ci sono in particolare tre bevande che vi permettono di raggiungere questi risultati. E in questo periodo di quarantena è importante, perché un po’ tutti, inevitabilmente, abbiamo messo qualche chilo.

Vediamo quali solo le tre bevande che ci aiutano a dimagrire

Fare una dieta e bruciare i grassi è importante, con la fase 2 inizieremo di nuovo a muoverci, ma per rimetterci in linea ci vuole lo sport, che sia individuale, e bisogna assumere alcune bibite, che vi aiuteranno a mantenere la linea.

Queste bevande per fare la dieta, come prima cosa, danno un senso di sazietà e servono a pulire dalle tossine accumulate in questi mesi. Andiamo a vedere quali sono:

Tisana allo zenzero: fa al caso di chi sta delle ore fermo al computer. Stando fermi la temperatura corporea va ad aumentare, la tisana va a bruciare i grassi e vi aiuta a fare la dieta, in particolare sui fianchi. Aiuta molto a combattere lo stress e combattere l’ansia. Per la preparazione della tisana ci vuole poco: acqua calda in una tazza, mezzo cucchiaino di zenzero e, per addolcire il tutto, si può aggiungere un cucchiaino di miele; l’ideale è berla la sera prima di andare a dormire. Acqua di cocco: la bevono gli sportivi, la si trova anche nei supermercati, è tutta naturale. Il cocco è un potente antiossidante ed ha un buon potere idratante, tonifica e depura dalle tossine. Aiuta molto chi soffre di crampi, molto usata per quando si ritorna a fare attività fisica dopo un periodo di inattività, ottima per fare una dieta. Acqua di carciofi: una volta che avete cucinato i carciofi, non buttate mai via l’acqua, è un buon antiossidante e ricco di vitamine, è in grado di pulire il fegato e aiutare la diuresi. Se non si riuscite a berlo così, lo si può usare tipo brodo e fare una minestra, ottimo per fare una dieta.

