Si può fare una dieta senza necessariamente rinunciare per forza a qualcosa. In Italia, è questo lo dicono le statistiche è difficile rinunciare ai piaceri della tavola, vediamo perché.

Come riuscire a perdere peso in una dieta senza rinunciare a nulla

Iniziamo a fissare dei punti per iniziare una dieta ed avere dei buoni risultati. La prima cosa che deve essere presente per chi decide è una qualunque attività fisica, e per l’alimentazione alcune rinunce sono di obbligo. La cosa da capire è come fare a perdere dalle 100 alle 500 calorie al giorno.

Per fare una buona dieta la prima cosa che bisogna fare è comprare un servizio di piatti piccoli. Un bel piatto di pasta, meglio integrale, in questo modo avrà la quantità giusta.

La colazione la mattina rappresenta il momento più importante a livello di alimentazione della nostra giornata; anche qui evitare la tazzona, il latte è energetico e fa bene alle ossa, ma è anche calorico. La tazzona di latte può andare bene se fate un lavoro di movimento, ma se state seduti in ufficio no.

Una buona abitudine e per riuscire con la dieta è la masticazione, meglio si mastica e meglio si digerisce e di conseguenza siete portato a mangiare di meno. Attenzione al pane, qui ci può essere la differenza, no al pane bianco e tradizionale.

In questo caso potete invece mangiare tranquillamente il pane integrale, pane alla curcuma, pane al farro, pane alla tumminia, pane di grano saraceno, pane multicereale. Altra raccomandazione, non andare oltre ad una fettina di pane ai pasti ma non insieme alla pasta.

Per quanto riguarda i liquidi, ottimi per la dieta, fate molta attenzione. Bere due o tre litri di acqua al giorno ma sempre lontano dai pasti, è importante. La sua funzione è quella di riempirvi, vi idrata e vi purifica. La sera, prima di andare a letto si consiglia una tisana, che siano rilassanti e tonificanti, possibilmente tiepide.

Ci sono molte tisane che aiutano a dimagrire e vi aiutano nella dieta, e sono quelle allo zenzero, menta e camomilla e acqua e limone.

