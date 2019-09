Dieta con pizza, alimenti che contengono ferro, pericolo tatuaggi e scandalo diplomi facili, tutte le novità della giornata

Nella rassegna stampa di oggi, 29 settembre 2019, gli argomenti trattati verteranno sulla pizza che si può mangiare durante la dieta, sugli alimenti che contengono ferro oltre la carne, sul pericolo che si corre quando si decide di fare un tatuaggio e sullo scandalo dei diplomi facili. Vediamo tutte le novità odierne.

Dieta: quale pizza mangiare?

Un tasto dolente per chi è a dieta è cosa mangiare il sabato sera fuori con amici e non solo. Infatti, nella maggior parte delle diete, le persone sono obbligate a mangiare più le pizze che panini ed altre cose simile. Ma quale pizza possiamo mangiare senza rischiare il nostro nuovo regime alimentare? Dobbiamo mangiare sempre la stessa pizza? Cerchiamo di capirne di più da vicino.

Ferro non solo nella carne

Il vegetarianismo è uno stile alimentare che fa parte a 360 gradi della nostra epoca, e non sono poche le persone che decidono di cambiare abitudini e dire di no alla carne nel rispetto della vita animale. C’è però un motivo per cui non tutti abbracciano questo stile alimentare: il ferro. Sì, perché si crede che il ferro, un elemento importante per il nostro corpo, sia presente soltanto nella carne, ma in realtà non è così. Vediamo, quindi, quali sono gli altri alimenti che lo contengono.

Pericolo tatuaggi

In seguito all’ispezione dei Nas, il ministero della Salute ha emesso disposizioni urgenti. Dalle indagini, infatti, risulta che molti inchiostri usati negli studi dai tatuatori non sono a norma di legge. Addirittura, è emerso che 1 campione su 5 di inchiostro contiene sostanze nocive o potenzialmente cancerogene.

Scandalo diplomi facili

In questi ultimi giorni, sono state fatte centinaia di perquisizioni in tutta Italia nell’ambito di una indagine della Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, la provincia più colpita da questa indagine, è Castellabate, il motivo? Un grande prodigarsi per il conseguimento facilitato di titoli di studio in favore di terzi.

