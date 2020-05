Quando si decide di fare una dieta si devono sapere alcune cose. In questo periodo di quarantena tutti abbiamo mangiato un pochino in più e stando fermi in casa ci sentiamo appesantiti; ma importante sapere alcune cose prima di prendere dei provvedimenti affrettati e in particolare senza controllo medico.

Dieta: in una famiglia non è uguale per tutti

Prima di intraprendere una dieta bisogna sapere che non è per tutti i componenti della famiglia uguale. Questo concetto ci viene ricordato dai nutrizionisti; c’è una dieta per lui, una per lei e una per i bambini. Per uomo e donna cambia poco, ma per i bambini le cose cambiano.

I principi generali sono quelli, l’alimentazione deve essere ricca di prodotti vegetali, povera di sale, prodotti di stagione, poca carne animale, ma vediamola nei dettagli.

Dieta per lui: a differenza dalla donna l’uomo deve avere un rapporto calorico maggiore di circa 500 calorie, causa la maggiore massa muscolare. Nell’uomo ci deve essere un maggior numero di proteine date da uova, pesce e carne, e un buon apporto idrico. L’uomo deve fare attenzione a non eccedere nei carboidrati, rischia di accumulare grasso.

Dieta per la donna: attenzione mentre si prepara il pranzo o la cena, non bisogna pizzicare. Alla donna necessita una quantità maggiore di calcio, previene l’osteoporosi, e più ferro per compensare i cicli mestruali. Lo stesso vale anche per la donna, bisogna fare attenzione all’assunzione dei carboidrati, in particolare la sera.

Dieta per i più piccoli: la prima cosa importante per i più piccoli è la colazione; farla con dei dolci fatti in casa è consigliabile ai prodotti industriali. Importante fare i pasti tutti i giorni e sempre alla stessa ora, questo per evitare confusione, non è positivo per il controllo del peso.

Sia per la dieta uomo, donna o bambino, bisogna portare a conoscenza che i surgelati sono prodotti di valida alternativa e di alta qualità. Bisogna fare attenzione alla differenza tra surgelati e precotti; i precotti hanno la presenza di grassi in genere che possono essere diversi dall’olio, poi c’è il sale e le panature che sono molto caloriche.

