Dieta del cavolfiore: stimola il metabolismo, ottimo per il colesterolo

Il cavolfiore è un ortaggio molto utile per chi vuole avere un’alimentazione sana, hanno molte proprietà nutritive, stimolano il metabolismo, assorbono gli zuccheri e aiutano a prevenire il colesterolo.

La dieta del cavolfiore stimola il metabolismo e aiuta per chi soffre di colesterolo

Il cavolfiore ha molte fibre che sono fondamentali per quanto riguarda l’assorbimento di zuccheri nel sangue evitando così picchi glicemici. Il cavolfiore è un alimento che porta un livello di sazietà molto buono e riesce a stabilizzare i soggetti che soffrono di colesterolo cattivo LDL.

Tra tanti benefici il cavolfiore da un grande sostegno per chi ha problemi di ossa, questo perché sono ricchi di calcio e potassio. Altra particolarità molto positiva per chi li mangia è che hanno delle proprietà antiossidanti e hanno un ottimo apporto di vitamina C, che aiuta molto il funzionamento in modo corretto del sistema immunitario.

Altra proprietà importante che troviamo nel cavolfiore, sono la massiccia presenza di vitamina B, il cui apporto diventa determinante per il buon funzionamento del metabolismo.

Il cavolfiore diventa una comodità e un piacere per chi si trova in cucina, si può cucinare in tanti modi semplici e sbrigativi, possono essere fatti bolliti, oppure gratinarli, fatti con la pasta, o possiamo dilettarci a prepararli per delle vellutate.

Come è sempre auspicabile prima di iniziare una dieta, rivolgetevi al vostro medico curante e chiedete consiglio su quello che volete fare. In particolare se avete delle patologie in particolare, il vostro medico di fiducia saprà bene quali consigli darvi ed esattamente cosa fare e cosa non fare.

