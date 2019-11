Dieta del finocchio: aiuta a dimagrire e depurarsi

Il finocchio è una verdura che aiuta a dimagrire e a depurarsi e con la sua dieta permette di perdere peso in poche settimane. Come tutte le diete ha dei pro e dei contro, e per questo consigliamo prima di iniziarla di consultare il proprio medico che saprà consigliarvi al meglio in base alle vostre esigenze e problematiche di salute.

Andiamo a vedere quale possono essere i pro e i contro della dieta del finocchio

Lo stress quotidiano, la mancanza di sonno, vi sentite appesantiti, la dieta del finocchio potrebbe aiutarvi, questo ortaggio ha proprietà drenanti ed ha una bassissima presenza di calorie, 31/100 grammi, diventando ottimo nella lotta al gonfiore e all’eccesso di peso.

La dieta del finocchio si ferma ad un’assunzione di 1300 calorie giornaliere dove la verdura è presente quasi in tutti i piatti accompagnati da tisane e infusi a base di finocchio e i due litri di acqua giornalieri. Gli esperti consigliano di seguire questo regime alimentare al massimo per un mese, se fatta bene si possono perdere fino a 5 chili in un mese. Nel caso riprenderla poi dopo 2-3 mesi di interruzione.

Che faccia bene alla salute non è scientificamente provato, quello che è certo è che avendo proprietà depurative l’organismo viene depurato dalle tossine e dai gas intestinali facendo sgonfiare la pancia. Possiamo anche dare qualche suggerimento per come consumare questo ortaggio; ottimo da consumare crudo in insalata, cotto a vapore o in padella. Una verdura molto versatile che messo sulla nostra tavola contribuirà al benessere, assunto in modo corretto.

