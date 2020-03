Dieta del riso e della mela: si possono perdere fino a 3 chili in una settimana

La dieta del riso e della mela, se fatta in modo esatto, può farvi perdere fino a 3 chili in una settimana. Oltre al riso e alla mela che devono essere i cibi principali, sono compresi anche una grande varietà di altri cibi come frutta e verdura.

Dieta del riso e della mela: ecco il menù settimanale

Con la dieta del riso e della mela e applicandola nel modo esatto, si riescono a perdere fino a 3 chili in una settimana; alimenti e bevande escluse da questa dieta sono: snack salati, bevande zuccherate e i dolci. Andiamola a vedere giorno per giorno.

Per quanto riguarda la colazione deve essere sempre uguale per tutta la settimana, ed è così composta: un bicchiere di latte scremato, tre gallette di riso e poi a scelta un caffè o un tè.

Lunedì: come spuntino una mela cotta, a pranzo pesce al vapore con insalata e due gallette, per merenda una macedonia di frutta con pesca e mela, per cena un risotto ai funghi, un frutto e uno yogurt magro.

Martedì: come spuntino una macedonia con fragole, arance e mela, per pranzo yogurt magro con il riso e fragole, per merenda una mela cotta, per cena due uova sode con riso, insalata e verdure.

Mercoledì: come spuntino una mela, a pranzo petto di pollo alla piastra con spinaci, a merenda una mela cotta, per cena riso con cavolfiore e uno yogurt bianco.

Giovedì: come spuntino una mela, a pranzo insalata di pomodori con 60 grammi di crackers e 60 grammi di ricotta, la merenda bisogna farla con un frullato di frutta composta da mela, pera e arancia, per cena riso al sugo e prosciutto crudo con carciofi.

Venerdì: lo spuntino con mela e pesca, a pranzo 120 grammi di bresaola e rucola con olio e limone, a merenda mela e cannella, per cena risotto ai funghi, finocchi e yogurt.

Sabato: per spuntino una mela, a pranzo riso con tonno e peperoni alla piastra, per merenda una mela cotta, per cena minestrone di verdure con gallette di riso.

Domenica: per spuntino una mela cotta, a pranzo riso allo zafferano e insalata mista, a merenda una mela e una pesca, per cena 150 grammi di petto di pollo alla piastra accompagnato da spinaci con olio e limone.

Come sempre, prima di iniziare una qualunque dieta, si raccomanda a tutti i soggetti di chiedere consigli anche al proprio medico di fiducia che deciderà se procedere o no in base anche alle vostre patologie.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube