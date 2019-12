Dieta della quinoa: scopriamo le sue proprietà

La dieta della quinoa ha se stessa come protagonista, è una dieta monoalimento che ha delle buonissime proprietà. Sulle tavole italiane è arrivata da poco, la sua provenienza sono Bolivia e Perù, non è un cereale come molti affermano, ma è una pianta erbacea della famiglia degli spinaci. Esistono molte varietà, da noi abbiamo la quinoa rossa, la bianca e un mix tra le due.

Dieta della quinoa: consigli e come cuocerla

Innanzitutto prima di cucinarla bisogna lavare bene la quinoa in modo da togliere quanto più possibile la saponina, sostanza chimica usata in superficie, può creare problemi allo stomaco e per chi è allergico. La quinoa non contiene glutine, ma bisogna fare attenzione, può interferire con alcuni farmaci, chiedere consiglio al proprio medico. Il consiglio per una buona cottura può essere lessarla in brodo o acqua, può essere risottata e fatta anche al vapore.

Questo alimento, la quinoa, ha alcuni vantaggi e alcune regole da seguire:

non solo è priva di glutine, non contiene istamina

è saziante

è consigliabile mangiare una porzione di quinoa sia a pranzo che a cena sostituendola ai carboidrati, di tanto in tanto sostituirla con il riso integrale

contiene 120 calorie per ogni 100 grammi, davvero un discreto piatto

alta percentuale di fibre, alta digeribilità, aiuta molto nel caso di chi è a dieta

A tutto questo che abbiamo detto fino adesso, ci sono delle voci e teorie molto contrastanti in proposito. Dal presupposto che una dieta dimagrante che essere solo prescritta da un medico che sia un dietologo o nutrizionista. Spesso si legge che la quinoa è proteica e può sostituire le proteine, ma c’è chi non la pensa proprio così. La quinoa sicuramente contiene più proteine rispetto a determinati cereali, ma sicuramente non si possono paragonare a legumi e ad altre fonti proteiche.

