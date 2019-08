Dieta della scrivania: cosa mangiare in ufficio senza ingrassare

Con la dieta della scrivania si può tornare in forma anche quando si è in ufficio grazie a pasti light e veloci. A mettere a dura prova la nostra linea quando si è in ufficio, ci pensano i distributori di snack, che spesso ci provocano a cedere alla fame, portandoci a consumare merendine e spuntini salati ricchi di grassi e sale. A questo poi aggiungiamo lo scarso movimento, e la vita in ufficio che ci costringe a fare i conti con ritenzione idrica, cellulite e rotolini di grasso che diventano difficili da smaltire.

Quali sono i segreti della dieta della scrivania e cosa si mangia

Il segreto per dimagrire in questi casi, è quello di portarsi il pasto da casa, gustando ricette light e con poche calorie. Vediamo degli esempi di quello che potrebbero essere i nostri pasti.

Insalata di ceci: i ceci hanno un alto potere saziante e consentono di fare il pieno di proteine, sono perfetti soprattutto se vengono accostati agli ortaggi e arricchiti con erbette aromatiche e olio extravergine d’oliva.

Cous cous: è una valida alternativa alla pasta, perfetto da assaporare sia d’estate che d’inverno; fate spazio alla fantasia scegliendo i condimenti che preferite per perdere peso con gusto.

Panino integrale: se volete tornare in forma in breve tempo senza rinunciare al gusto, potete provare a portare in ufficio un bel panino integrale, farcito con verdure grigliate, proteine magre o formaggi.

Insalata di spinaci: gli spinaci crudi sono l’ideale per chi ha voglia di gustare qualcosa di buono e fresco anche in ufficio. Assaporateli freschi, e conditeli con noci, pere e formaggio light.

Insalata di pollo: l’insalata di pollo è molto gustosa e ha pochissime calorie. Puntate su tante verdure grigliate o bollite, puntando su condimenti super light.

