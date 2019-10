Dieta della zucca: permette di dimagrire in modo veloce e depura l’organismo

La dieta della zucca non permette solo di dimagrire velocemente, ma depura l’organismo e allontana i rischi da tumore, inoltre aiuta ad avere una pelle perfetta. La zucca è il frutto simbolo di Halloween ed è diventata ormai anche importante in Italia. La zucca è ricca di sali minerali e vitamine, povera di calorie, si presta a ricette sia dolci che salate ed è un reale sostegno per l’organismo. Aiuta a dimagrire velocemente senza far rinunciare al gusto.

Il motto della zucca, salute e benessere: mangiarlo aiuta ad allontanare i tumori

Essendo un frutto arancione, ha un forte potere antiossidante, alfa carotene, beta carotene e beta criptoxantina combattono i radicali liberi e le infiammazioni. Assumendo regolarmente questo frutto si riduce il rischio di vari tumori, questo è stato provato da molti studi mondiali.

Ottima anche per combattere l’influenza stagionale

Povera di calorie, contiene molta acqua e avendo un’alta concentrazione di fibre, riduce il senso di fame. La zucca non solo fa perdere peso velocemente, depura l’organismo, molto importante mangiarla nel cambio di stagione. Il nostro corpo trasforma il beta carotene in vitamina A, rafforzando così il sistema immunitario, protegge dalle infezioni e dall’influenza di stagione. Nella zucca è presente anche la vitamina C ed E, ferro e acido folico, ottima in primis per le donne.

La zucca protegge cuore e pelle

Per chi soffre di ipertensione e pressione arteriosa la zucca è ottima, l’alta concentrazione di vitamina e potassio, sono degli ottimi alleati. Il frutto arancione porta anche benefici in bellezza, nutre la pelle e la rende liscia e luminosa.

Come mangiare la zucca per dimagrire velocemente?

Iniziamo a dire che la zucca può essere cucinata sia per piatti dolci che per piatti salati. Si può consumare assoluta con olio e sale, come contorno, con la pasta, all’insalata, con verdure arrostite. La dieta della zucca comprende anche i dolci, basta fare attenzione con le quantità di zucchero.

Si ricorda sempre a tutti i consumatori che vogliono intraprendere una dieta, che è opportuno rivolgersi prima di iniziare la dieta, al proprio medico e chiedere consiglio per evitare di incorrere in problemi di salute.

