Dieta della zucchina: si possono perdere fino a 3 chili in una settimana

La funzione della dieta della zucchina è quella di drenare i liquidi in eccesso; è ricca di fibre, sali minerali e di vitamine, fatta nel modo giusto può far perdere fino a 3 chili in una settimana. La zucchina è ottima per chi soffre di infiammazione intestinale e stitichezza, infine serve anche a calmare e rilassare.

Vediamo in un menù tipo con la dieta della zucchina cosa si deve mangiare

Lunedi: per colazione un caffè o una tazza di tè con quattro fette biscottate o due biscotti integrali, un frutto. Come spuntino si consiglia una mela. Per pranzo 100 grammi di pasta integrale con zucchine e pomodori. Per cena petto di tacchino con zucchine grigliate.

Martedi: come colazione si può prendere uno yogurt con i cereali. Per lo spuntino un frutto di stagione a piacere. Per pranzo 120 grammi di riso integrale con zucchine. Per cena pesce alla griglia con zucchini stufati.

Mercoledi: per colazione un bicchiere di latte scremato con quattro fette biscottate integrali. Per spuntino una premuta di arancia o pompelmo senza zucchero. Per pranzo minestrone di verdure con zucchine grigliate. Per cena petto di pollo con zucchine stufate.

Giovedi: per colazione una tazza di tè con quattro fette biscottate. Come spuntino premuta di arancia o pompelmo senza zuccheri. Per pranzo 100 grammi di riso integrale con zucchine lesse. Per cena zucchine fatte ripiene con carne di scottona tritata.

Venerdi: per colazione un bicchiere di latte scremato con due biscotti integrali. Per spuntino due kiwi o due fette di ananas. Per branzo brodo di pollo e zucchine, 200 grammi di pollo e 200 grammi di zucchine. Per cena pesce alla griglia con zucchine alla griglia.

Sabato: per colazione uno yogurt bianco con quattro biscotti integrali. Per lo spuntino un frutto di stagione. Per pranzo due zucchine e due patate cotte al vapore. Per cena 150 grammi di petto di pollo con zucchine grigliate.

Domenica: per colazione un caffè con quattro biscotti integrali. Per spuntino una centrifuga di frutti di stagione. Per pranzo 200 grammi di pollo e 200 grammi di zucchine fatti con il brodo. Per cena pesce alla griglia con zucchine grigliate.

Il consiglio che diamo sempre a tutti quelli che si accingono a fare questa dieta, ma in generale a tutte le diete, è quello di interpellare sempre prima il vostro medico e farsi consigliare in base anche alle vostre patologie.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube