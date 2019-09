Dieta delle carrube: abbassi il colesterolo e perdi peso

Le carrube sono delle buone alleate della forma fisica, caratterizzate da un piacevole sapore dolce, rappresenta uno schema alimentare che mette in primo piano i frutti dell’albero Ceratonia Siliqua, la loro assunzione assicura proprietà benefiche. Le carrube si contraddistinguono da un eccellente contenuto di fibre, e per questo aiutano molto nella perdita del peso, ottimi i principi nutritivi fondamentali per contrastare la stipsi intestinale, ottime per prevenire i picchi glicemici spesso responsabili degli aumenti di peso.

Gli studi che confermano i tanti benefici delle carrube

I benefici che portano le carrube, sono state studiate e confermate dalla scienza, non è tutto casuale, i frutti del carrubo sono degli alleati molto potenti della salute, il loro sapore ricorda molto il cioccolato, ma sono sicuramente con valori calorici nettamente inferiori. Ricchi di calcio, sono ottime per chi deve riguardarsi la salute ossea, e grazie ai polifenoli, sono ottime per contrastare il colesterolo cattivo LDL ed hanno una grande efficacia essendo dei buoni antiossidanti.

Come usarli nella dieta è facile, un’idea molto salutare è usarle come snack spezzafame, si possono scaldare alcuni baccelli di carruba nel forno a 120/150 gradi per circa dieci minuti, è importante eliminare i semi, potrebbero essere particolarmente duri. Con i semi di carruba, è impossibile non nominare la farina preparata con loro, perfetta per sostituire il cacao in molti dolci, oppure può essere impiegata come ingrediente base per fare la pasta in casa.

Nonostante le sue funzioni benefiche siano tante, non dimentichiamoci la presenza della vitamina k, le carrube hanno diverse controindicazioni. Una tra queste, può alterare i livelli di insulina nei soggetti diabetici, utile, prima di consumare le carrube, consultare e farsi consigliare dal proprio medico.

