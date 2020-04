Dieta delle patate: tiene a bada il colesterolo e aiuta l’intestino

Le patate sono tuberi amidacei, sono ricche di fibre, acqua e vitamine, e danno molteplici benefici alla salute. Riescono a far tenere sotto controllo il colesterolo e hanno un effetto molto positivo sull’intestino. Il loro apporto calorico non è poi così alto, 80 calorie per ogni 100 grammi di prodotto consumato.

Dieta delle patate: ecco a cosa serve

Nelle patate sono presenti anche gli antiossidanti come la vitamina A e C, e anche bene sottolineare la presenza della vitamina K, buona per la coagulazione del sangue. Il suo contenuto di fibre fa migliorare notevolmente l’attività intestinale e favorisce anche il ridurre dell’assorbimento del colesterolo.

Grazie al loro contenuto di vitamina B sono un vero toccasana per un buon funzionamento del metabolismo. Come si vede le patate hanno molte funzioni benefiche per il nostro benessere generale, ricordiamo ancora la presenza di folati, ottimi per chi vuole una gravidanza e per la gestazione stessa. Motivi per includerli in una nostra dieta ce ne sono, e tanti.

Altri alleati delle patate sono il potassio, ottimo per chi soffre di pressione, il calcio, il magnesio e il fosforo. Continuando con la lista dei benefici che apportano le patate abbiamo la presenza di quercetina ottimi per la salute del cuore, e il loro alto contenuto di acqua favorisce la diuresi e porta ad una buona depurazione dell’organismo.

Attenzione alla presenza di solanina e caconina, due alcaloidi tossici; la solanina presa a dosi elevate può provocare mal di testa e debolezza fisica, quindi è meglio non esagerare con l’assunzione di patate, farsi aiutare dal proprio medico per consumare le quantità giuste. Si da per scontato che parliamo di patate non fritte e quelle imbustate, ma di patate fatte al vapore o arrostite.

Un altro motivo per cui vi conviene chiedere consiglio al proprio medico, è che le patate vanno ad interferire con i farmaci diuretici.

