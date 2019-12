Dieta delle uova: puoi perdere fino a 5 chili in poco tempo

Alcuni studi fatti hanno dimostrato che ci sono effetti molto differenti nel fare la colazione. Non è detta che debba essere fatta per forza con latte, caffè, cereali, marmellata e così via, può essere anche fatta a base di carboidrati o quella con proteine, e in questo caso parliamo delle uova.

Vediamo cosa dice lo studio sulla dieta delle uova

Le testimonianze di persone che facevano colazione con le uova hanno dimostrato che riuscivano a raggiungere un ottimo livello di sazietà e arrivavano a pranzo con moderata fame. Quindi l’idea di mettere un uovo nella coalazione un giorno si e uno no, non è un’idea da scartare.

Quindi non eliminare del tutto la vecchia colazione, ma alternare la colazione classica a quella con l’uovo fatto sodo o alla coque, non è un’idea da scartare. Ci sono altri studi che consigliano i carboidrati la mattina come colazione, ma non escludono l’alternanza con altre cose, l’importante che sia fatta sempre in modo sano; un inizio di giornata fatto in modo salutare diventa importante.

Diciamo innanzitutto che l’uovo, come tutti gli alimenti, non è del tutto completo. Per seguire una dieta equilibrata, bisogna inserire l’uovo nella colazione ma inserire degli altri elementi per rendere la colazione efficace facendovi iniziare una giornata piena di grinta.

Con questa dieta fatta nel modo giusto si può raggiungere la meta di perdere fino a 5 chili in una settimana. Attenzione a chi soffre di colesterolo, non esagerate, la razione deve essere massimo 4 uova a settimana, per gli sportivi massimo 6, comunque prima di prendere proprie iniziative potete chiedere consiglio al vostro medico.

Anche di mattina come abbiamo detto prima per ottenere degli ottimi risultati e fare colazione con uovo bisogna abbinarci altri alimenti vicino; si possono mettere delle verdure bollite o delle verdure grigliate, anche una frittata al forno o un’omelette potrebbe andare bene, anche se l’accostamento principe vicino all’uovo è il salmone.

