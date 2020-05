Da tempo, e lo dice anche un proverbio, che la mela era il frutto che toglieva il medico di torno. Anche un altro frutto può fare davvero bene, anche in una dieta, ma l’importante è che non si esageri e che non si soffra di determinate patologie, vediamo quali.

Dieta: una banana al giorno toglie il medico di torno

La banana può essere inclusa nella dieta se assunta massimo una al giorno, da molti benefici, aiuta il fisco, simbolo di chi fa sport, aiuta la mente, ma attenzione, non bisogna avere problemi di insufficienza renale.

Oggi vediamo che molte di queste barrette energetiche, che vengono date nella dieta, contengono banane; il merito è dei suoi contenuti come il magnesio, aiuta a prevenire crampi muscolari e contratture.

Ottima nella dieta, la banana contiene la colina, aiuta ad eliminare i grassi corporei. La stessa sostanza, lo diciamo per chi non piacesse la banana, la si trova nelle uova, lievito e tacchino.

La banana contiene il fitosterolo, stiamo parlando di una molecola simile al colesterolo ma buona; aiuta ad un corretto transito intestinale e aiuta ad espellere tossine e grassi. Si dice che una banana al giorno toglie il medico di torno, ottima in una dieta, anche per un altro motivo; la vitamina B6 che la contiene aiuta le attività cardiocircolatorie e favorisce il corretto sistema immunitario.

E meglio che si sappia, quando si fa uno sport agonistico, che si sia adulti, ragazzi o bambini, la merenda top da preparare possono essere un bicchiere di latte, un pezzo di parmigiano o una banana. Tutti questi cibi che abbiamo citato, servono a rafforzare le ossa.

Una delle caratteristiche importanti di una banana, rilevante in una dieta, è che aumenta la sazietà, tutto merito dell’amido, impedisce di mandare messaggi al cervello di ulteriore appetito.

Nella banana è contenuta la vitamina B9, acido folico, che va ad attivare la serotonina, l’ormone del buonumore. Consigliata dai medici a chi soffre di depressione ed esaurimento nervoso, si è scoperto che più del 50% di persone che ne soffrono, non mangiano banane.

